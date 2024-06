מפגינים פרו-פלסטינים תקפו אתמול (ראשון) באלימות קשה יהודים בעיר לוס אנג'לס בארה"ב, סמוך לבית הכנסת "עדת תורה". בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראים עשרות בני אדם, חלקם רעולי פנים, עטויים כאפיות ומניפים דגלי פלסטין, מתגודדים באזור בית הכנסת ומאיימים באלימות על יהודים רבים.

קטטות רחוב רבות פרצו בין היהודים לתוקפים הפרו-פלסטינים. על פי דיווחים בכלי התקשורת המקומיים לא בוצעו מעצרים ולא היו פצועים, אולם באחד הסרטונים שפורסמו נראה אדם מוצא מרכב שבו נמצאת פעילה פרו-פלסטינית עטויה בכאפייה, ומרותק ונעצר על ידי כוחות הביטחון במקום.

הרב הרצל אילוליאן, ראש קהילת JEM בבוורלי הילס, אמר לחדשות KCAL כי "ההפגנה הפרו-פלסטינית אינה שייכת מחוץ לבית הכנסת". הוא אמר כי "הוא לא חושב שיהודים היו הולכים להפגין ולעשות דבר כזה מחוץ לכנסיה או מסגד".

מספר התקריות האנטישמיות ברחבי העולם זינק בשנת 2023 ביותר מ-100%, כך פורסם בדוח של אוניברסיטת תל אביב והליגה נגד השמצה בערב יום השואה בחודש מאי. "בעקבות 7 באוקטובר התרחש צונמי של שנאה נגד קהילות יהודיות בכל העולם. האנטישמיות הגיעה לרמות חסרות תקדים", אמר ג'ונתן גרינבלט, המנכ"ל של הליגה נגד השמצה (ADL).

