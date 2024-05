אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון, הצעיר היהודי ארווין (נתנאל) קהרמאני יוצא בקרוב להורג באיראן. בשבוע שעבר נדחה ביצוע גזר הדין שלו בכחודש ימים, אולם אתמול (שבת) דיווח ארגון זכויות אדם איראני כי ערעורו נדחה וכעת הוא בסכנת חיים מיידית.

ארגון IHRNGO (Iran Human Righs) עדכן אתמול כי נדחה ערעורו של נתנאל, שהורשע ברצח של אדם לפני כשנתיים - למרות שהוא טען בפירוש כי הוא פעל מתוך הגנה עצמית. הערעור נדחה על ידי בית המשפט העליון באיראן, וקרוביו של נתנאל טענו כי הוא לא זכה להליך משפטי הוגן וכי נעשתה התעלמות ברורה ומכוונת מטעויות ברורות שעלו במשפט שלו.

#ExecutionAlert: Arvin Ghahremani, a 20-year-old Jewish man on death row for murder, is at imminent risk of execution in Kermanshah Central Prison after his appeal was rejected by the Supreme Court. His relatives say he did not have effective counsel at trial and key errors in… https://t.co/nzy2Muo14I pic.twitter.com/ZUeA85DFGQ