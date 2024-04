הערב (שני) נסב לשולחן בליל הסדר ונספר איך בכל דור לדור עומדים עלינו לכלותינו - לא רק במלחמות, אלא גם בהפגנות מלאות שנאה ואנטישמיות. בניו יורק - אוניברסיטת קולומביה הפכה למעוז מחאות פרו-פלסטיניות, בקונטיקט - סטודנטים מאוניבסיטת ייל הקימו מחנה אוהלים בקריאה ל"שחרור עזה הכבושה" ובלונדון שוטר מנע מיהודי חובש כיפה ללכת ברחוב בטענה שיהדותו "גלויה מדי".

בארה"ב מסקרים בהרחבה את האנטישמיות הגואה. על שער הניו יורק פוסט פרסמו תמונה של ההפגנות ומתחו ביקורת חריפה על האוניברסיטאות היוקרתיות בארה"ב. "רב באוניברסיטת קולומביה הזהיר סטודנטים יהודיים וקרא להם להישאר בבתיהם עד שיירגעו הרוחות האנטישמיות בקמפוס".

שער הניו יורק פוסט עקב אירועי האנטישמיות בקמפוסים | צילום: new york post

הרב אלי בוכלר מאונירסיטת קולומביה שלח את הודעת הוואטסאפ ליותר מ-290 סטודנטים יהודים, והמליץ ​​להם לשוב לבתיהם עד שיהיה בטוח עבורם לחזור לקמפוס. "אירועי הימים האחרונים באוניברסיטה הם נוראיים וטראגיים", כתב. "הנהלת האוניברסיטה ומשטרת ניו יורק לא יכולים להבטיח את שלומכם בקמפוס כסטודנטים יהודיים מול האנטישמיות והאנרכיה הקיצונית".

In response to “horrific” scenes of antisemitic harassment at and around campus, the Orthodox Rabbi at Columbia/Barnard sent a WhatsApp message to more than 290+ Jewish students this morning recommending that they go home until it’s safe again for them on campus: pic.twitter.com/uqAntEICLv — Jake Tapper (@jaketapper) April 21, 2024

בהמשך הוסיף: "כואב לי מאוד לכתוב זאת, אבל אני ממליץ לכם בחום לחזור הביתה בהקדם האפשרי ולשהות בבתיכם עד שהמציאות בקמפוס ובסביבתה תשתפר באופן דרמטי. אין מתפקידנו כיהודים להבטיח את ביטחוננו בקמפוס. אף אחד לא צריך לסבול את רמת השנאה הזו, שלא לדבר על שנאה במוסדות לימודיים. אם אתם זקוקים לעזרה, אתם מוזמנים לפנות אליי".

סטודנטים פרו פלסטיניים בייל חסמו סטודנט חרדי | צילום: לפי סעיף 27 א'

מחאה פרו פלסטינית באוניברסיטת קולומביה | צילום: לפי סעיף 27 א'

ראש עיריית ניו יורק אריק אדאמס גינה את ההפגנות באוניברסיטת קולומביה וכתב: "אני מזועזע וסולד מהאנטישמיות הגואה בקמפוס של אוניברסיטת קולומביה ובסביבתה. לשנאה אין מקום בעיר שלנו. הנחיתי את משטרת ניו יורק לחקור כל הפרת חוק שעליה ידווחו ולעצור את כל מי שיימצא כעובר על החוק".

I am horrified and disgusted with the antisemitism being spewed at and around the Columbia University campus. Hate has no place in our city, and I have instructed the NYPD to investigate any violation of law they receive a report about and will arrest anyone found to be breaking… — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) April 21, 2024

גם בבית הלבן גינו את התקיפה וכתבו כי "למרות שלכל אמריקני יש את הזכות להפגין, הקריאות לאלימות והפחדה פיזית מכוונות כלפי סטודנטים יהודים הן אנטישמיות בעליל ומסוכנות". עוד הבהירו ש"אין להן מקום בשום קמפוס או מכללה, ובכל מקום בארצות הברית. הדהוד רטוריקה של ארגוני הטרור, במיוחד בעקבות הטבח הקשה ביותר שנעשה בעם היהודי מאז השואה, הוא בזוי. אנו מגנים את ההצהרות הללו בכל תוקף".

הפגנות באוניברסיטת ייל: "אתם בצד הלא נכון של ההיסטוריה"

כוחות משטרה שהוזעקו לאוניברסיטת ייל עצרו סטודנטים שאיגפו את הקמפוס וקראו "לשחרר את עזה". המפגינים הניפו דגלי אש"ף, צעקו ליתר הסטודנטים "אתם בצד הלא נכון של ההיסטוריה" וקראו "להאדיר את הנאורות ולמגר את הכיבוש".

Police begin arresting Yale University students occupying the campus with a ‘Gaza Plaza Liberation Zone’ tent encampment.



As a detained activist is taken into police custody, students chant:



“Down, down with occupation.”



pic.twitter.com/IIQFhDkeWI — Oli London (@OliLondonTV) April 22, 2024

BREAKING: Police have just told protestors at Yale they will be arrested if they don’t leave: pic.twitter.com/58ku4S6Iwh — Steve McGuire (@sfmcguire79) April 22, 2024

עם הגעת כוחות המשטרה למקום, המפגינים החלו בקריאות בוז וצעקה: "בושה! בושה! בושה!". בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראים השוטרים משתמשים באוטובוסים של האוניברסיטה לטובת מעצר מפרי הסדר. ב"פוקס ניוז" מדווחים על 40 עד 45 סטודנטים שנעצרו במתחם האוהלים. מפקד משטרת ייל, אנתוני קמפבל, הדגיש כי המפגינים שנעצרו יחקרו בגין הסגת גבול (עבירה מסוג א') - וישוחררו בתום חקירתם.

לפני ביצוע המעצרים, הגיעו השוטרים למתחם האוהלים וכרזו: "אנחנו נותנים לכם כמה דקות לפנות את השטח. אף אחד לא יעצור אתכם כשתעזבו. אם לא תעזבו, אתם תיעצרו. אנחנו נותנים לכם את האפשרות לעזוב, אם לא תעשו זאת - תיעצרו". לאחר שפונו בידי השוטרים, התקבצו יותר מ-350 מפגינים בצומת הרחובות גרוב וקלג' וחסמו את התנועה. המפגינים שרו: "מייל ועד קולומביה - לא יצליחו להזיז אותנו".