שורה של ציוצים של נשיא בית הדין הבין-לאומי בהאג נוואף סלאם, שמה סימן שאלה בנוגע לאובייקטיביות של החלטותיו בנוגע לישראל. הציוצים פורסמו בחשבונו האישי של השופט במהלך שהיה שגריר לבנון לאו"ם בשנת 2015 ובהם הביע ביקורת קשה על מדיניות ישראל בשטחים וטען כי תיוג של ביקורת נגד ישראל כאנטישמיות הוא אמצעי הפחדה נגד מבקריה.

באחד הציוצים פרסם סלאם תמונה ובה הכיתוב "יום הולדת לא שמח", לציון 48 שנים של "כיבוש" בשטחי יהודה ושומרון. במקרה אחר העלה תמונה של דיון חירום באו"ם בעניינה של ישראל וכתב כי "ישראל צריכה להספיק את הכיבוש ואת האלימות".

Participating in emergency #UNSC meeting on situation in #Palestine. #Israel must stop violence & end occupation. pic.twitter.com/kl1uPqcLeK — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafasalam) October 16, 2015

סלאם טען בציוץ נוסף כי הביקורת שלו נגד מדיניות ישראל אינה מעידה על כך שהוא נגד יהודים. בציוץ הוא כתב כי "כאשר אנחנו מבקרים את ישראל, זה לא בגלל הרוב היהודי שחי בה". בנוסף טען סלאם כי ההצגה של מבקרי ישראל כאנטישמים היא ניסיון הפחדה, שהוא מתנגד לו.

When we criticize and condemn #Israel it is never because of the Jewish character of the majority of its population. — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafasalam) January 22, 2015

Portraying the critics of #Israel's policies as #Antisemites is an attempt to intimidate and discredit them which we reject. — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafasalam) January 22, 2015