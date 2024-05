בספרד זעמו אתמול (ראשון) על הסרטון שפרסם שר החוץ ישראל כ"ץ – במחאה על ההודעה של מדריד על הכרה במדינה פלסטינית. שר החוץ פרסם סרטון תחת הכותרת "חמאס: תודה ספרד", המשלב תמונות וקטעי וידאו מטבח 7 באוקטובר, לצד זוג רקדני פלמנקו – הריקוד הלאומי של ספרד. שר החוץ של ספרד הגיב על הסרטון וטען שהוא "שערורייתי ומתועב". הבוקר הודיע השר כ"ץ על צעדי "הענישה" נגד ממשלת ספרד.

שר החוץ הספרדי חוזה מנואל אלבארס רתח אתמול על פרסום הסרטון של כ"ץ. במסיבת עיתונאים משותפת עם ראש הממשלה הפלסטיני מוחמד מוסטפא הוא אמר: "הסרטון שערורייתי ומתועב, לא ניפול לפרובוקציות האלה. זה שערורייתי מכיוון שכל העולם יודע שגינינו את המעשים של חמאס מהרגע הראשון, ומתועב מכיוון שהוא עושה שימוש באחד הסמלים של התרבות הספרדית".

התקשורת הספרדית עסקה אתמול בהרחבה בפרסום הסרטון של השר כ"ץ, בכתבות שעיטרו את הכותרות הראשיות בעיתונים ואתרים רבים. בחלק מהדיווחים צוין כי מדובר בסרטון "שנוי במחלוקת". בנוסף, דווח כי הסרטון הצליח לעורר זעם בקרב רבים מהספרדים שאינם תומכים בממשלה ובעומד בראשה פדרו סנצ'ס.

"ישראל גוערת בספרד על שהכירה בפלסטין באמצעות סרטון שנוי במחלוקת, שבו היא מערבת טרוריסטים עם רקדני פלמנקו", נכתב בעיתון ABC. העיתון "אל פאיס", הידוע בביקורת שלו כלפי ישראל במהלך המלחמה, ציטט את שר החוץ הספרדי, שאמר על הסרטון: "איש לא יוכל להפחיד אותנו, לא נשנה את החלטתנו".

תאגיד השידור הספרדי RTVE כתב כי "שר החוץ הישראלי אמר באירוניה בסרטון כי חמאס מודה לסנצ'ס על שירותו". גם העיתון הספרדי El Mundo סיקר בהרחבה את הסרטון מישראל, וכתב: "חמאס מודה לספרד על שירותה, ישראל נוזפת בספרד בסרטון עם רקדני פלמנקו".

הבוקר הודיע שר החוץ ישראל כ"ץ על ביצוע התגובה המעשית להחלטה של ספרד להכיר במדינה פלסטינית. הכעס בישראל גדול על ספרד במיוחד, גם יותר מבמקרים של נורווגיה ואירלנד שגם הכירו, בעקבות ההודעה של יולנדה דיאז, סגניתו של ראש הממשלה סנצ'ס ומנהיגת גוש השמאל הקיצוני בממשלה "סומאר", שאמרה בשבוע שעבר כי "פלסטין תשוחרר מהנהר ועד הים" – משפט שמזוהה עם הקריאה לרצח עם ביהודים.

השר כ"ץ הודיע הבוקר כי אישר את האיסור על הקונסוליה הספרדית בירושלים להעניק שירותים קונסולריים לתושבי הרשות הפלסטינית. "מי שיפגע בנו – אנחנו נפגע בו, תמו ימי האינקוויזיציה", כתב השר בהודעתו.

באיגרת ששוגרה הבוקר ממשרד החוץ לשגרירות ספרד בישראל, נכתב בין היתר: "בהמשך להחלטת ממשלת ספרד להכיר ב'מדינת פלסטין', ובהמשך להסתה ולהתבטאויות האנטישמיות מלאות השנה של בכירים בממשלת ספרד ובראשם סגנית ראש הממשלה יולנדה דיאז, נבקש ליידע את השגרירות כי הקונסוליה הכללית של ספרד בירושלים מורשית להעניק שירותים קונסולריים לתושבי המחוז הקונסולרי של ירושלים בלבד, ואיננה מורשית להעניק שירותים או לבצע פעילות קונסולרית למול תושבי הרשות הפלסטינית".

Spain’s far-left Vice-President @Yolanda_Diaz_ releases a video in which she says:



"Palestine will be free, from the river to the sea"



She clearly wants Israel to disappear as a state.



The Sanchez government continues to make enemies in Israel



pic.twitter.com/9awQBVKJTw