משרד התובע הראשי בבית הדין הפלילי הבין-לאומי (ICC) פרסם הבוקר (שישי) הצהרה יוצאת דופן, שבה גינה בחריפות את "ניסיונות ההפחדה" עליו ועל עובדיו. הפרסום נעשה על רקע הדריכות בישראל לאפשרות להוצאת צווי מעצר לבכירים, ובהם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון יואב גלנט והרמטכ"ל הרצי הלוי. חרף חומרת ההודעה, ישראל וחמאס לא צוינו בה.

"משרדנו מודע לעניין הציבורי המשמעותי בחקירות שלנו ואנו מברכים על הערכות והעברת חששות ומעורבות בפעילותנו מצד מדינות ונבחרי ציבורי, ארגונים לא ממשלתיים (NGO), חוקרים ופעילים", נכתב. "המשרד שואף לתקשר בצורה בונה עם כל בעלי העניין בכל פעם שדיאלוג שכזה עולה בקנה אחד עם המנדט שלנו על פי אמנת רומא לפעול באופן עצמאי וללא משוא פנים".

Israel expects the leaders of the free world to stand firmly against the ICC outrageous assault on Israel’s inherent right of self-defense. We expect them to use all the means at their disposal to stop this dangerous move. pic.twitter.com/mZB85XbnSd