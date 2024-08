המרוץ לנשיאות ארה"ב מתקרב לשיאו, ומועמד המפלגה הרפובליקנית דונלד טראמפ ממקד את התקפותיו במטרה חדשה-ישנה - האוכלוסייה היהודית-אמריקנית. "שוטים מוחלטים", "צריכים בדיקה בראש" ו-שונאים את הדת שלהם" הם רק חלק מה מהסופרלטיבים שחילק טראמפ ליהודים שמצביעים למפלגה הדמוקרטית בחודשים האחרונים, והטון של הנשיא לשעבר רק החריף מאז שהאריס התייצבה כמועמדת המפלגה הדמוקרטית.

"צריך לבדוק את הראש של כל יהודי שמצביע להאריס או לביידן. אם אתה יהודי ואתה מצביע לדמוקרטים אתה שוטה מוחלט", אמר טראמפ בריאיון שקיים לפני יומיים לתחנת רדיו מקומית. הוא הדהד בעקביות מסרים דומים לאורך החודשים האחרונים, ומיקד את תקיפותיו בנטייה של יהודים לתמוך במפלגה הדמוקרטית למרות שלטענתו המפלגה "שונאת את ישראל". יש להדגיש שכ-75% מיהודי ארה"ב תומכים במפלגה הדמוקרטית, כך שדבריו של טראמפ מכוונים כלפי הרוב הגדול של היהודים במדינה.

Enough is enough. Regardless of your intent, extremists are emboldened when political candidates question Jewish people on whether they are “good” or “bad” Jews. Stop telling us who is a good Jew, how we should vote, or what we believe. https://t.co/wPhF2FPN5g