שעות אחרי שהתובע בבית הדין הפלילי בהאג הציע להוציא צווי מעצר נגד רה"מ בנימין נתניהו, שר הביטחון יואב גלנט, וסינוואר ובכירים אחרים בחמאס בגלל פשעי מלחמה, בעולם הגיבו וגינו את ההצעה להכליל את נתניהו וגלנט בהצעה.

נשיא ארה"ב ביידן הגיב: "הבקשה לצו שערורייתית, אין בכלל מקום להשוואה עם חמאס. נעמוד לצד ישראל כשהיא מגינה על עצמה". שר החוץ של ארה"ב אנתוני בלינקן אמר: "דוחים את הצהרת התובע של ה-ICC, ההשוואה בין ישראל לחמאס היא מבישה. החלטה להוציא את הצווים עלולה לסכן את המאמצים לעסקת חטופים והפסקת אש בעזה".

סגן שר החוץ של בריטניה מיטשל אמר: "אני לא מאמין שהבקשה לצו מעצר נגד נתניהו תסייע במצב הנוכחי", ודוברו של רה"מ של בריטניה רישי סונאק הוסיף: "הפעולה הזו לא מועילה כדי להגיע להפסקה בלחימה, להחזרת החטופים או לקבלת סיוע הומניטרי".

קנצלר אוסטריה קרל נהאמר הוסיף: "אנחנו מכבדים באופן מלא את העצמאות של ה-ICC, אולם לא ברורה העובדה שמנהיג ארגון הטרור חמאס שמטרתו המוצהרת היא הכחדת מדינת ישראל מוזכר במקביל לנציגים שנבחרים בישראל שהיא מדינה דמוקרטית".

