נשיא ארה"ב ג'ו ביידן התבלבל בין חיפה לרפיח בריאיון שערך לרשת Nexstar Media האמריקנית. ביידן התייחס לעמדתו התקיפה לגבי המבצע ברפיח, כחלק מהניסיון שלו להחזיר אליו את המצביעים המוסלמים, ואז קרתה הטעות. "הבהרתי לישראלים - אל תתקדמו לחיפה", אמר ביידן בקטע וידיאו קצר שפורסם מהריאיון.

בהמשך ייתכן שנשיא ארה"ב הבחין בטעות ושינה נושא: "בכל אופן, תראו מה עשינו לאחרונה כשישראל הותקפה". מלבד קטע הווידיאו הקצר הזה, לא פורסמו דברים נוספים של ביידן מהריאיון. הטעות הזו מצטרפת לשורה של טעויות מביכות שקרו לביידן בשנים האחרונות.

בתחילת פברואר השנה, בהצהרה שנשא, הוא כינה בטעות את א-סיסי "נשיא מקסיקו" במקום נשיא מצרים: "כמו שאתם יודעים, בהתחלה נשיא מקסיקו א-סיסי לא רצה לפתוח את השער כדי שהסיוע יעבור. אני דיברתי איתו, אני שכנעתי אותו לפתוח את המעבר ודיברתי עם נתניהו כדי שיפתח את המעבר בצד הישראלי".

באותו החודש, ביידן התייחס לשיחה שקיים עם קנצלרית גרמניה לשעבר אנגלה מרקל ב-2021, וכינה אותה בטעות הלמוט קוהל. קוהל הוא קנצלר גרמניה לשעבר, שכיהן בתפקיד בסוף המאה ה-20, ונפטר בשנת 2017. הטעות הזו הגיעה מספר ימים בלבד לאחר שביידן התבלבל בין פרנסואה מיטראן, נשיא צרפת לשעבר שנפטר ב-1996, לנשיא הנוכחי עמנואל מקרון.

Joe Biden has confused President Macron with former French leader Francois Mitterrand who died in 1996. The US president made the gaffe during a campaign speech in Las Vegas, as he recalled a meeting with G7 leaders in June 2021.



