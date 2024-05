"משוגעים זועמים", כך כינה הלילה (בין רביעי לחמישי) דונלד טראמפ את המפגינים הפרו-פלסטינים באוניברסיטאות בארה"ב. הנשיא לשעבר והמועמד המוביל לנצח בבחירות לנשיאות שייערכו בנובמבר פנה למנהלי האוניברסיטאות ודרש מהם לסלק את מאהלי המחאה הגדולים. הבוקר נרשמו עימותים חדשים ונוספים בין כוחות המשטרה למפגינים האנטי-ישראלים באוניברסיטת UCLA בקליפורניה.

ההפגנות הפרו-פלסטיניות באוניברסיטת UCLA | צילום: Reuters

כבר אתמול הגיעו כוחות המשטרה, בהוראת ראש עיריית לוס אנג'לס קארן בס, לאוניברסיטת UCLA. הבוקר הודיעו באוניברסיטה למאות הסטודנטים במאהל המחאה הפרו-פלסטיני כי המתחם אינו חוקי עוד, ועליהם לעזוב. ניכר כי השוטרים מנסים להימנע מהפעלת כוח ולהשתמש באמצעים שונים, ומעדיפים להמתין עד לעזיבה מרצון של המפגינים.

LAPD has formed a skirmish line facing the protesters on the opposite side of the stairs pic.twitter.com/gXfYgD2yad — camacho (@bencamach0) May 2, 2024

לפי דיווח בניו יורק טיימס, כמות גדולה של מפגינים ממאהל המחאה ב-UCLA עזבו את המתחם לאחר בקשת המשטרה לעזוב. יחד עם זאת, מאות עדיין נשארו שם ומסרבים להתפנות. בכלי התקשורת האמריקניים פורסמו תמונות המראות רכבי משטרה רבים חונים סמוך לקמפוס.

Moments ago people inside the encampment were concerned police were breaking into the encampment. From inside, it looked like solidarity protesters got in between the wall and the police and law enforcement stood down. pic.twitter.com/K6QJInusgs — Martín Macías Jr. (@_mxmmedia) May 2, 2024

LAPD are approaching one entrance pic.twitter.com/V4iHgFT8yi — camacho (@bencamach0) May 2, 2024

אתמול פרצו מהומות באוניברסיטה לאחר שמפגינים פרו-ישראלים ניסו לפגוע ולהשחית במאהל המחאה הפרו-פלסטיני. בהנהלת האוניברסיטה מתחו ביקורת על האירועים, כינו את המפגינים הפרו-ישראלים "מסיתים", וראש עיריית לוס אנג'לס דרשה לפתוח בחקירה.

הכנסת כוחות המשטרה לאוניברסיטת UCLA בקליפורניה הגיעה לאחר שאתמול לפנות בוקר נכנסה משטרת ניו יורק לאוניברסיטת קולומביה. ראש עיריית ניו יורק אריק אדמס הודיע כי כ-300 מפגינים פרו-פלסטינים נעצרו, כ-230 בקולומביה, בעיקר במתחם "היכל המילטון", ועוד כ-50-40 בסיטי קולג' של ניו יורק (CCNY).

טראמפ אמר הלילה, במהלך עצרת בחירות בוויסקונסין, כי הם "משוגעים זועמים" וטען, ללא הצגת ביסוס או הוכחות לכך, כי הם נשלחו לקמפוסים על ידי "גופים ליברליים במטרה להסית את הקשב מבעיית המהגרים בגבול הדרומי". טראמפ הוסיף: "אני אומר לכל מנהלי הקולג'ים – סלקו את מאהלי המחאה מיד, הביסו את הרדיקלים והחזירו את הקמפוסים לכל הסטודנטים הנורמלים שרוצים ללמוד במקום בטוח".

Trump calls on college presidents to clear encampments and "vanquish the radicals" pic.twitter.com/vq3K2gHFv0 — Aaron Rupar (@atrupar) May 1, 2024

"מה שאתם רואים בניו יורק אינו הליך חוקי", המשיך הנשיא לשעבר, "אלא ביצוע בלתי חוקי של פוליטיקה מטומטמת". טראמפ הוסיף כי פינוי המפגינים מאוניברסיטת קולומביה היה "דבר יפה לצפות בו", ושיבח את השוטרים שעשו זאת.

"Under no circumstances should we bring thousands of refugees from Hamas-controlled terrorist areas like Gaza to America" -- Trump goads his fans in Wisconsin into booing Palestinian refugees pic.twitter.com/7oGl5BAOiD — Aaron Rupar (@atrupar) May 1, 2024

טראמפ התייחס בדבריו גם לדיווח שפורסם בימים האחרונים ברשת CBS, ולפיו ממשל ביידן דן באפשרות להביא לארה"ב פליטים פלסטינים מרצועת עזה. "אין שום נסיבות שבהן אנו צריכים להביא לאמריקה אלפי פליטים מטריטוריות של חמאס הטרוריסטים כמו עזה", אמר.