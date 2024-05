רה"מ בנימין נתניהו נתן היום (רביעי) ריאיון נרחב לרשת CBNC, ובמהלכו השווה את המחאות המתקיימות בישראל - למחאות הפרו-פלסטיניות שמתקיימות בקמפוסים בכל רחבי ארה"ב. "ההפגנות משקפות את רוב הציבור האמריקני? לא. כך גם כאן", אמר נתניהו.

Netanyahu compares Israelis protesting his government/lack of hostage deal to pro-Pales. campus protesters.



“These protests.. don't reflect the majority of the people anymore than the mobocracies in American campuses.. do they reflect the majority of the American people? No.” pic.twitter.com/vNyavFpAWb