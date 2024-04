הנהלת אוניברסיטת קולומביה השעתה הלילה (בין שישי לשבת) מהקמפוס את הסטודנט חימאני ג'יימס שנחשב לפעיל מרכזי בהפגנות הפרו-פלסטיניות בתחומה לאחר שנחשף תיעוד שלו שבו אמר כי "ציונים לא ראויים לחיות".

ג'יימס, שמציג את עצמו כקוויר, עלה השבוע לכותרות לאחר שפרסם סרטון שרץ ברשתות החברתיות שבו אמר: "לציונים לא מגיע לחיות בנוחות, שלא לדבר על שלציונים לא מגיע לחיות". מאוחר יותר, פרסם בחשבון ה-X שלו כי הוא "מתחרט" על דבריו.

Meet Khymani James, a student leader of Columbia University’s anti-Israel Gaza Solidarity Encampment who openly states that "Zionists don’t deserve to live"



He made the comments during a meeting with the school that he live-streamed.



We put together the highlights: pic.twitter.com/JFlxnRkNC2