נשיא ארה"ב ג'ו ביידן אמר הלילה (בין חמישי לשישי) כי בדיון עם נתניהו אמר לו שהם צריכים לנהל שיחת "יישור קו". ביידן אמר את הדברים אחרי נאום "מצב האומה", כשהוא כנראה לא יודע שהוא מתועד. התיאור הזה של ביידן מצטרף לשורת דיווחים על הכעס של הנשיא בעקבות המדיניות הישראלית.

"אמרתי לו, ביבי, לא אחזור על זה, אנחנו הולכים לערוך שיחת Come to Jesus (כינוי לשיחה שבה צד אחד נדרש לשנות את התנהגותו)", סיפר ביידן. בשבועות האחרונים דווח כי ביידן מתייחס בבוז לנתניהו בשיחות סגורות, והוא אף קילל אותו וקרא לו "asshole".

NEW - Biden on hot mic: "I told him, Bibi, and don't repeat this, but you and I are going to have a 'come to Jesus' meeting."



“I’m on a hot mic here. Good. That’s good.”



His descriptions of his dealings with Netanyahu are peppered with contemptuous references to Netanyahu as… pic.twitter.com/bPejGxbZZ6