לאחר שדן עם יועציו, החליט הערב (ראשון) המועמד הרפובליקני רון דסנטיס על עצירת קמפיין הבחירות שלו לנשיאות ארה"ב. דסנטיס, שבשלבים מסוימים במרוץ נחשב ליריב הקשה ביותר של דונלד טראמפ בדרך לזכייה במועמדות מטעם הרפובליקנים, החליט לפרוש יומיים בלבד לפני ההתמודדות בניו המפשייר.

