אחרי שעורר סערה אתמול בריאיון ל-Sky News הבריטי כשאמר שחמאס אינו ארגון טרור, נציג האו"ם לעניינים הומניטריים מרטין גריפית' ממשיך בשלו. אתמול (חמישי) בשעות הערב הוא פרסם "הבהרה" בחשבון ה-X, ובה התעקש שוב: "רק להבהיר, חמאס לא נמצא ברשימת ארגוני הטרור".

ההבהרה האמיתית של גריפית' הגיעה בהמשך הציוץ: "זה שאינו כלול ברשימת ארגוני הטרור, לא אומר שזה מצדיק את מעשי הטרור שלו ב-7 באוקטובר, ולא הופך אותם לפחות מזעזעים, כמו שכבר אמרתי בעבר".

Just to clarify: Hamas is not on the list of groups designated as terrorist organizations by the United Nations Security Council.



This doesn't make their acts of terror on 7 October any less horrific and reprehensible, as I've been saying all along.