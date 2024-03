נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן חושף בריאיון ל"ניו יורקר" שפורסם היום (שני) פרטים מהשיחות שניהל עם קבינט המלחמה הישראלי, במהלך המלחמה האחרונה. בין היתר, חושף הנשיא האמריקני כי נאמר לו "במלחמת העולם השנייה שיטחתם את גרמניה", והוא ענה: "בגלל זה הוקם האו"ם וכל החוקים כדי שזה לא יקרה שוב". ביידן גם מקווה שיצליח לשכנע את הישראלים להסכים למדינה פלסטינית תמורת נורמליזציה עם סעודיה.

ישראל במלחמה - עוד בנושא

ביידן, שנמצא בעיצומו של קמפיין בחירות לכהונה נוספת בנשיאות, מנהל מערכת יחסים מתוחה גם עם קהל הבוחרים של המפלגה הדמוקרטית, על רקע הימשכות המלחמה ברצועת עזה והחמרת המצב ההומניטרי בשטחי הקרבות. מבחינתו, הנורמליזציה עם ערב הסעודית היא "דרך של ישראל להדוף את תוקפיה מבלי לגרום סבל מיותר: 'נוכל להציב נסיבות שבסופו של דבר הן ימשיכו לנוע - כפי שעשינו עם בן לאדן - נגד מנהיגי חמאס, אבל לא נניח שכל פלסטיני הוא תומך של חמאס'". הנשיא האמריקני אף ציין כי לחץ על ישראל כדי שתעצור אלימות מצד מתנחלים נגד פלסטינים.

"אני לא רוצה לראות אף פלסטיני נהרג - אני חושב שזה מנוגד למה שאנחנו מאמינים בו כאמריקנים", ציין ביידן, בהתייחסות לאי-נחת בקרב בוחרים דמוקרטיים מתמיכתו במלחמה."אני חושב שהם צריכים לתת לזה רק קצת זמן, להבין מה יקרה אם הם ייכנסו למדינה שלהם או לשכונה שלהם, ויראו מה קרה עם חמאס", אמר. "הלחץ על ההנהגה (הישראלית) לפעול נחרצות נגד חמאס הוא אמיתי. אבל זה לא אומר שצריך להמשיך. זה לא אומר שזה נכון. אני מאמין שנראה ירידה משמעותית בשימוש בכוח בקרוב".

הערב יצא ביידן במסר ביקורתי כלפי ישראל, שבו הוא למעשה יישר קו עם סגניתו קאמלה האריס ודרש להרחיב את הסיוע ההומניטרי שניתן לרצועת עזה. "בנוסף להרחבת משלוחי הסיוע של ארה"ב מהאוויר, היבשה והים, אנחנו ממשיכים ללחוץ כדי להוסיף משאיות ודרכים כדי להעביר סיוע לאנשים. אין שום תירוץ", כתב ביידן בציוץ ברשת X. "הסיוע שזורם לעזה בשום אופן לא מספק - ובשום אופן לא מועבר מהר מדי".

In addition to the United States' expansion of aid deliveries by air, land, and sea, we're continuing to push hard for more trucks and routes to get more aid to people.



There are no excuses.



The aid flowing into Gaza is nowhere near enough – and nowhere fast enough.