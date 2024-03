לפחות 40 הרוגים ו-100 פצועים באירוע ירי באולם קונצרטים במוסקווה, כך דווח הערב (שישי) ברוסיה. לפי הדיווח, לפחות חמישה גברים במדי הסוואה פתחו באש לעבר הקהל. במקביל לירי, התקבל מידע על פיצוץ במתחם ושרפה שהתפשטה על 30% מהבניין לפחות. כשעה אחרי שהתקבל הדיווח על פיצוץ - מתקבלים דיווחים ראשוניים על פיצוץ נוסף באזור הפיגוע.

בתיעוד שהופץ מתוך האולם, נראים שני חמושים נכנסים למבנה ופותחים בירי כבד לעבר הנוכחים במקום, שנאלצו לשכב על הרצפה ולהסתתר במשך 20-15 דקות.

Armed terrоrists firing at people inside the Crocus music hall in Moscow pic.twitter.com/oIQAqE6stG