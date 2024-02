ההליך נגד ישראל - וההחלטה החדשה בהאג: בית הדין הבין-לאומי לצדק (ה-ICJ) פרסם הערב (שישי) פסיקת בזק ביניים נוספת כעת. דרום אפריקה ביקשה השבוע לבחון אם הצווים שהוטלו על ישראל מספקים, בעקבות התוכניות לפעילות ברפיח, ובית הדין לא נעתר לבקשה להטיל הגבלה על ישראל. לפסיקת הביניים

בפסיקת הביניים שפורסמה, ה-ICJ קובע שכעת לא יוטלו על ישראל צווים נוספים - אבל מזהיר שעל ישראל למלא אחר הצווים שהוצאו בסוף ינואר, כולל חובת הדיווח שסוכמה.

PRESS RELEASE: the #ICJ issues its decision on South Africa’s request for additional provisional measures in the case of Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (#SouthAfrica v. #Israel) https://t.co/dh9olqXtD9 pic.twitter.com/KLIMOD69uo