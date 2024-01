דובר משרד החוץ הקטארי פרסם הערב (רביעי) הודעת גינוי חריגה לראש הממשלה נתניהו אחרי שזה הוקלט בפגישה עם משפחות החטופים מדבר נגד קטאר. "אנחנו מזועזעים מההצהרות המיוחסות לראש הממשלה בדיווחים שונים בתקשורת על התיווך הקטארי", נמסר בין היתר. בהקלטות שפורסמו במהדורה המרכזית אמר נתניהו: אני לא מודה לקטאר, היא מבחינתי יותר בעייתית מהאו"ם ומהצלב האדום.

בקטאר זעמו, לאחר שבהקלטות שפורסמו אמש נשמע נתניהו כשהוא אומר: "אני חושב שאתם צריכים לדבר ללב של הקהילה הבין-לאומית כדי להפעיל לחץ על מי שיכול להפעיל לחץ. קודם כול, הגורם הראשון זו קטאר. עכשיו, כשאני מדבר על קטאר, אתם לא שומעים אותי מודה לקטאר. שמתם לב? אני לא מודה לקטאר. למה? כי קטאר מבחינתי לא שונה במהות מהאו"ם, היא לא שונה במהות מהצלב האדום ובמובן מסוים היא אפילו יותר בעייתית".

"אבל אני מוכן להשתמש בכל גורם כרגע", המשיך נתניהו, "שעוזר לי להביא אותם הביתה. אין לי אשליות לגביהם. הם, יש להם מנוף. למה יש להם מנוף? כי הם מממנים אותם. אני מאוד כעסתי לאחרונה ולא הסתרתי את זה מהאמריקנים, שהם חידשו את החוזה על הבסיס הצבאי שיש להם עם קטאר. למה לא אמרתם? אני מבקש מכם שתחזירו לנו את החטופים, זה לחץ! למה? כי קטאר, יש להם לחץ על חמאס. קודם כול, תפעילו לחץ על קטאר".

דובר משרד החוץ הקטארי אמר בתגובה: "אנחנו מזועזעים מההצהרות המיוחסות לראש הממשלה הישראלי בדיווחים שונים בתקשורת על התיווך הקטארי. אם האמירות נכונות - הן חסרות אחריות ומפריעות למאמצים להציל חיים חפים מפשע, אבל הן לא מפתיעות".

We are appalled by the alleged remarks attributed to the Israeli Prime Minister in various media reports about Qatar’s mediation role. These remarks if validated, are irresponsible and destructive to the efforts to save innocent lives, but are not surprising.



