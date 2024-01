"החפץ החשוד המסוכן" שהתגלה היום (רביעי) מחוץ לשגרירות ישראל בשטוקהלם הוא רימון רסס - כך דיווחו כלי תקשורת במדינה. אין נפגעים. החפץ החשוד הושלך מחוץ לגדר, אך לא התפוצץ.

מי שמצאו את החפץ החשוד היו עובדי השגרירות, שדיווחו על האירוע למשטרה המקומית. השוטרים הגיעו למקום יחד עם חבלני פצצות ונטרלו את החפץ החשוד. עובדי השגרירות לא נאלצו להתפנות מהמקום.

Today we were subject to an attempted attack against the Embassy of Israel in Stockholm and its employees. We thank the Swedish authorities for their swift response. We will not be intimidated by terror.