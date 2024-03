שגרירת ישראל באירלנד, דנה ארליך, קיבלה מכתב איום ברצח - כך דווח היום (שישי) בתקשורת באירלנד. החבילה הגיעה עם "אבקה לבנה", ומסמך עם תמונות של גופות נרצחים ישראלים במתקפת הטרור של 7 באוקטובר. על המסמך הופיע הלוגו של חמאס, ונכתב עליו "את הבאה בתור", בצירוף תמונה של השגרירה ארליך. השגרירות מאובטחת מסביב לשעון בידי שומרים חמושים, בשל החשש לפגיעה בישראלים.

בעקבות המקרה שהתרחש בשבוע שעבר, שגרירות ישראל בדבלין פונתה. המשטרה המקומית והישראלית חוקרות. מאז תחילת המלחמה פורסמו איומים רבים נגד השגרירה ארליך וצוותה הישראלי. היא מצידה בחרה להתייחס לאירוע החמור, וכתבה בחשבון X שלה: "לא ניכנע להפחדה ולא ניכנע להשתקה".

זו לא הפעם הראשונה שבה ארליך מאוימת באופן אישי. מאז 7 באוקטובר השגרירות עצמה הפכה ליעד לאלימות מילולית ותקשורתית – ועלו קריאות לגרש את השגרירה הישראלית מהמדינה. "לקחו את זה לקמפיין הסתה שקורא לגירוש שלי, קורא לי טרוריסטית, ויש כל מיני תמונות שלי עם דם", סיפרה ארליך בריאיון ל-N12 בתחילת חודש נובמבר.

We will not be intimidated, we will not be silenced. https://t.co/aeTKJuRgZq