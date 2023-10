המלחמה בישראל והעימותים התכופים בין כוחות צה"ל לאלה של ארגון הטרור חיזבאללה בגבול הצפון מעסיקים מדינות רבות בעולם, והן קוראות לאזרחיהן שיימנעו משהייה בלבנון או מביקור בה. בימים האחרונים הולך וגדל מספר המדינות הממליצות לאזרחיהן שיעזבו את ארץ הארזים, מחשש להסלמת המתיחות והידרדרות לידי לחימה נרחבת. הלך הרוח במדינות אחרות באזור הולך ותוסס על רקע הפיצוץ בבית החולים ברצועת עזה.

ארה"ב, צרפת, אוסטרליה, קנדה, הולנד וערב הסעודית הן רק מקצת המדינות שקראו לאזרחיהן בימים האחרונים להימנע מביקור בלבנון. במשרד החוץ האמריקני העלו את אזהרת המסע ללבנון לרמה הגבוהה ביותר.

לאחר הפיצוץ בבית החולים הבפטיסטי בעזה ביום שלישי - שנגרם, כפי שהוכיח צה"ל, משיגור כושל של הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני - הכריז חיזבאללה על "יום זעם חסר תקדים" נגד ישראל, גם כדי למחות על הביקור של נשיא ארה"ב ג'ו ביידן בישראל. ביום רביעי קיים ארגון הטרור עצרת תמיכה בפלסטינים ברובע הדאחייה של ביירות, ובה הריעו למנהיגו נסראללה.

Scenes from the US Embassy in Beirut, Lebanon. https://t.co/dBBMnynLqr pic.twitter.com/XZ5gbdvA3a