צה"ל תקף בדרום לבנון באמצעות פצצות זרחן לבן שסופק לה על ידי ארה"ב, כך דווח היום (שני) בוושינגטון פוסט. הדיווח מתמקד בתקיפה שהתרחשה באזור הכפר דהירה בדרום לבנון במהלך חודש אוקטובר, שהביאה לפציעתם של תשעה אזרחים מקומיים. העיתון מצטט ארגוני זכויות אדם שמזהירים כי השימוש בנשק הזה עלול להוות פשע מלחמה במקרים מסוימים.

עיתונאי שעובד עם הוושינגטון פוסט סיפק תמונות ותיעודים של שלוש פצצות בקוטר 155 מ"מ שנמצאו באזור, סמוך לגבול עם ישראל, וגרמו לשרפה של ארבעה בתים לפחות. מדובר בנשק המיוצר בארה"ב והשימוש בו גורם לחום עז בטמפרטורות גבוהות, המייצר עשן כבד ועשוי לגרום לכוויות ונזקים כבדים בעור. השימוש בו סמוך לאזורים המיושבים באזרחים מצוי בניגוד לדין הפלילי הבין-לאומי.

שרידי הפצצות שנמצאו בדרום לבנון

