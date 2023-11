ארה"ב העבירה מסר מאיים לאיראן ולחיזבאללה - ואותתה להם כי היא נערכת להתערב צבאית נגדן אם הן יפתחו בחזית שנייה במלחמה נגד ישראל או אם הם יפגעו בחייהם של אזרחים אמריקנים, כך דווח הבוקר (שני) בניו יורק טיימס. על פי הדיווח, גורמים בממשל ביידן העבירו את המסר לטהראן ולבירות באמצעות גורמים אזוריים, לרבות טורקיה. הבוקר נפגש שר החוץ האמריקני בלינקן עם עמיתו הטורקי הקאן פידאן באנקרה.

הדיווח על האיתות המאיים מארה"ב מגיע במקביל למסרים דומים נוספים שהעבירו האמריקנים לאיראן וחיזבאללה בנוגע לאפשרות שינצלו את המצב כדי לתקוף את ישראל מאזור הצפון. כבר בתחילת המלחמה נשא ביידן נאום תמיכה נלהב בישראל, והזהיר כל גורם עוין "שחושב לנצל את המצב כדי לפגוע בישראל", ואמר "פשוט Don't, Don't, Don't".

הרטוריקה המאיימת מוושינגטון מגיעה במקביל להמשך תגבור הכוחות המסיבי באזור המזרח התיכון. אמש הודיע סנטקום, פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, כי הצוללת הגרעינית "פלורידה" מדגם "אוהיו" נכנסה לתחום אחריותו במזרח התיכון. צוללות בעלות הנעה גרעינית של צבא ארה"ב נחשבות לאחד הנשקים האסטרטגיים המתקדמים והסודיים ביותר, ונדיר שהאמריקנים חושפים באופן פומבי את מיקומן.

הצוללת "פלורידה" נמצאת כעת בים סוף לאחר שחצתה בשעות האחרונות את תעלת סואץ. היא חמושה ב-154 טילי שיוט מדגם "טומהוק", וצפויה להתמקם באזור המפרץ הפרסי, בדומה לקבוצת התקיפה של נושאת המטוסים "דווייט אייזנהאוור". בסוף השבוע פרסם הצי האמריקני תמונות משותפות של נושאות המטוסים "דווייט אייזנהאוור" ו"ג'רלד פורד" במזרח הים התיכון בתמרון משותף עם ספינות הצי האיטלקי.

#StrongerTogether @USNavy Sailors and naval aviators from the @TheCVN69 CSG and @Warship_78 CSG sailed alongside #USSMountWhitney and @ItalianNavy frigates ITS Fasan & ITS Margottini in the #MediterraneanSea, Nov. 3.



