השימוע המביך של נשיאותיהן של שלוש מהאוניברסיטאות היוקרתיות והחשובות ממשיך לעורר סערה בארה"ב. אמש (שישי) הגיעה התנצלות רשמית של נשיאת הרווארד, וכ-70 מחוקקים אמריקנים פרסמו מכתב הקורא לפטר את הנשיאות. עוד לפני כן, קבוצה גדולה של תורמים ותומכים, כולל תורם של 100 מיליון דולר, הודיעו על עצירת התמיכה באוניברסיטת פן - אם הנשיאה ליז מגיל לא תפוטר.

יותר מ-70 מחוקקים אמריקנים דרשו אתמול ממועצות המנהלים של אוניברסיטת הרווארד, אוניברסיטת פנסילבניה והמכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (MIT) להדיח את נשיאות המוסדות - או להסתכן בביצוע "מעשה של שיתוף בעמדה האנטישמית שלהן". זאת, עקב הבעת חוסר שביעות רצון מעדויותיהן בשימוע על אנטישמיות בקמפוסים, כך עולה ממכתב שהגיע לידי סוכנות הידיעות רויטרס.

"עדויות שנמסרו על ידי נשיאי מוסדותיכם הראו היעדר מוחלט של בהירות מוסרית והאירו את המוסר הכפול הבעייתי ואת הדה-הומניזציה של הקהילות היהודיות שאיפשרו נשיאות האוניברסיטאות שלכם", נכתב במכתב שנחתם על ידי 71 רפובליקנים ושלושה דמוקרטים. "בהתחשב ברגע זה של משבר, אנו דורשים מהדירקטוריונים שלכם להסיר לאלתר כל אחד מהנשיאים הללו מתפקידם, ושתספקו תוכנית מעשית כדי להבטיח שסטודנטים, מורים וסגל יהודים וישראלים בטוחים בקמפוסים שלכם", עוד נכתב.

נשיאת אוניברסיטת פנסילבניה ליז מגיל, נשיאת הרווארד קלודין גיי, ונשיאת MIT סאלי קורנבלוט, העידו כולן בפני ועדת החינוך של בית הנבחרים של ארה"ב ביום שלישי. הן ספגו אש מצד הקהילות היהודיות באוניברסיטאות שבראשן הן עומדות, על אופן התייחסותן לעימותים בין פרו-ישראלים לתומכים פלסטינים מאז ההתקפה של חמאס ב-7 באוקטובר.

הקריאות להתפטרותן של מג'יל ושל גיי גברו בימים שחלפו מאז מתן עדותן. במהלך העדות, השתיים סירבו לתת תשובה חד משמעית של "כן" או "לא" לשאלת המחוקקת אליס סטפניק - האם קריאה לרצח עם של יהודים תפר את הקוד האתי של האוניברסיטאות. בין היתר ענו הנשיאות: "זה תלוי בהקשר" ו"אם המילים הופכות להתנהגות או למעשים". קטעי הווידאו של הדיון הפכו לוויראליים, מה שעורר זעם נוסף בקרב הקהילות היהודיות באוניברסיטאות ולעלייה בקריאות לשינויים במנהיגות.

The presidents of @Harvard, @MIT, and @Penn were all asked the following question under oath at today’s congressional hearing on antisemitism:



Does calling for the genocide of Jews violate [your university’s] code of conduct or rules regarding bullying or harassment?



The… pic.twitter.com/eVlPCHMcVZ