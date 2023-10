מתקפת הטרור המשולבת של חמאס על ישראל הבוקר (שבת) תפסה את כלל הכותרות הראשיות באתרי החדשות המובילים בעולם. בדיווחים רבים נטען כי מדובר באירוע חסר תקדים בהיסטוריה של הלחימה והעימותים בין ישראל והפלסטינים ברצועת עזה, ומדווח בהרחבה על היקף הנפגעים הנרחב בצד הישראלי. במקביל, מנהיגים ושגרירים רבים פרסמו גינויים חריפים נגד המתקפה.

"התנועה האיסלמיסטית חמאס פתחה במתקפה הגדולה ביותר נגד ישראל מזה שנים ארוכות, עם מתקפת פתע משולבת של חמושים החוצים את הגבול ומטחי רקטות כבדים מכיוון רצועת עזה", נפתח הדיווח של סוכנות הידיעות רויטרס. "במקביל לשמיעת אזעקות רבות, כולל בירושלים, הצבא הישראלי הכריז על כוננות מלחמה, וראש הממשלה בנימין נתניהו כינס ישיבת חירום של בכירי מערכת הביטחון".

רשת CNN וכלי תקשורת נוספים ציטטו את הנהגת חמאס, ובראשה מוחמד דף, שתקף את מדינת ישראל וקרא לארגוני טרור פלסטיניים נוספים להצטרף ללחימה. בנוסף, דווח על רצף תיעודי הווידאו הקשים המופצים ברשתות החברתיות של אירועי הלחימה בדרום.

"עשרות חמושים של חמאס חדרו לדרום ישראל במתקפת פתע", נכתב בדיווח ברשת BBC הבריטית. "בכיר בחמאס טען שאלפי רקטות שוגרו לעבר ישראל". במקביל, רבים מהאתרים וכלי התקשורת ציטטו את דברי שר הביטחון יואב גלנט, שטען: "חמאס עשה טעות קשה".

"תמונות אפוקליפטיות מדרום מדינת ישראל", אמר טריי ינגסט, כתב רשת פוקס ניוז בישראל. ברשתות החברתיות התייחסו רבים לתאריך שבו החלה מתקפת חמאס: יממה לאחר ציון 50 שנה לפרוץ מלחמת יום הכיפורים. ברבים מכלי התקשורת הדגישו, כי מדובר באירוע חסר תקדים בעימות בין הצדדים, וב"גרדיאן" הבריטי נכתב: "מתקפה חסרת תקדים ב-16 השנים שארגון חמאס שולט בעזה".

"ארה"ב תומכת בזכותה של ישראל להגן על עצמה": גינויים נרחבים בעולם

סטפני האלט, הממונה על היחסים בשגרירות ארה"ב בירושלים, ממלאת המקום הזמנית של תפקיד השגריר, כתבה ברשת X (לשעבר טוויטר): "אני מגנה את מתקפת הרקטות חסרת ההבחנה של הטרוריסטים מארגון חמאס נגד אזרחים ישראלים. אני בקשר עם גורמים רשמיים בישראל, ומלאת תמיכה לזכותה של ישראל להגן על עצמה מפני התקפות טרור".

עוד היא כתבה: "מזועזעת מהתמונות המגיעות מדרום ישראל על מתים ופצועים בידי הטרוריסטים מעזה. ארה"ב עומדת לצד ישראל".

I condemn the indiscriminate rocket fire by Hamas terrorists against Israeli civilians. I am in contact with Israeli officials, and fully support Israel's right to defend itself from such terrorist acts. — Chargé d’Affaires a.i. Stephanie Hallett (@USAmbIsrael) October 7, 2023

Sickened by the images coming out of southern Israel of dead and wounded civilians at the hands of terrorists from Gaza. The United States stands with Israel. — Chargé d’Affaires a.i. Stephanie Hallett (@USAmbIsrael) October 7, 2023

שגרירות צרפת בישראל כתבה: "אנו מגנים בתוקף את מתקפות הרקטות המכוונות הבוקר לעבר ישראל, ומביעים סולידריות עם האוכלוסיות והיישובים שנפגעו. אנו קוראים לאזרחים צרפתים להישאר ערניים ולמלא אחר ההנחיות המקומיות".

שגריר צרפת בישראל כתב: "גינוי מוחלט של התקפות הטרור הנתעבות הבוקר נגד ישראל. סולידריות מלאה עם הקורבנות והאוכלוסיות שנפגעו".

Nous condamnons avec la plus grande fermeté les tirs de roquette ayant ciblé #Israël ce matin. Solidarité avec les populations et localités touchées.



Nous invitons les ressortissants français à rester vigilants et à suivre les consignes locales https://t.co/t063Xc7X94. — La France en Israël (@franceenisrael) October 7, 2023

Condamnation absolue des attaques terroristes ignobles aujourd’hui contre #Israel . Pleine solidarité avec les victimes et les populations touchées https://t.co/KqRi7a6knc — Frédéric Journès (@FJournes) October 7, 2023

סטפן זייברט, שגריר גרמניה בישראל, כתב: "כל הסולידריות שלי לתושבי שדרות, שטרוריסטים מעזה חדרו אליה. גרמניה מגנה את המתקפה המסיבית והאכזרית הזו על אזרחים, מן האוויר ומהיבשה".

All my solidarity with the people of #Sderot where according to reports terrorists from Gaza have intruded. Germany condemns this massive and ruthless attack on civilians by air and land. — Steffen Seibert (@GerAmbTLV) October 7, 2023

רוברטה מטסולה, נשיאת פרלמנט האיחוד האירופי, כתבה: "מזועזעת מהמתקפות המתמשכות על ישראל. אנו מגנים את הטרור והאלימות נגד אזרחים חפים מפשע. מחשבותיי עם כל אלה הנמצאים תחת אש, כל מגישי הסיוע הראשוני ואלה שמגינים נגד המתקפות הברוטליות. הטרור לעולם לא ינצח".

Horrified at the unfolding attacks on #Israel. We condemn the terror and violence waged against innocent people.



My thoughts are with all those under fire, all the first responders and those defending against these brutal attacks.



Terror will never prevail. — Roberta Metsola (@EP_President) October 7, 2023

ראלף קינג, שגריר אוסטרליה בישראל, כתב: "אנו מגנים נחרצות את מתקפות הרקטות הקטלניות ואת חדירות המחבלים מעזה לשטח ישראל. מחשבותינו ותפילותינו עם משפחות הקורבנות וכל מי שנפגע. לישראל הזכות להגן על עצמה מפני התוקפנות הזאת".

We strongly condemn today’s deadly rocket attacks on, and terrorist infiltration into, Israel from Gaza. Our thoughts and prayers are with the families of the victims and with everyone affected. Israel has the right to defend itself against such aggression. — Ralph King (@AusAmbIsrael) October 7, 2023

שגרירות צ'כיה בישראל

We strongly condemn the massive rocket attacks from Gaza into Israel and the unprecedented infiltration of terrorist groups that are attacking civilians in the southern regions of Israel.We express our solidarity with the families of the victims.has every right to defend itself — Czech Embassy Tel Aviv (@CzechEmbassyIL) October 7, 2023

ראש ממשלת צ'כיה פטר פיאלה

I condemn the terrorist attacks on Israel. My thoughts are with the innocent victims of the violence and I wish our friends in Israel the swiftest possible handling of the situation and the fulfilment of their ambitions to live in peace and security. The Czech Republic has always… — Petr Fiala (@P_Fiala) October 7, 2023

שגרירות פולין בישראל

We strongly condemn today's massive indiscriminate rocket attacks from the Gaza Strip against Israeli civilians &unprecedented terrorist infiltration in the south of the country.Our thoughts are with the families of the victims. has right to defend itself from terrorist attacks — שגרירות פולין (@PLinIsrael) October 7, 2023