נשיא ארצות הברית לשעבר והמועמד לנשיאות 2024 דונלד טראמפ תקף הלילה (בין רביעי לחמישי) את ראש הממשלה נתניהו על כך "שלא סייע במבצע" לחיסול קאסם סולימאני ב-2020. "היינו מאוכזבים מזה מאוד, זה היה דבר נורא. נתניהו ניסה לקחת על זה קרדיט, אבל בסוף עשינו את העבודה בעצמנו", אמר טראמפ.

Trump complains that Israel didn’t participate in the operation against Soleimani: I’ll never forget that Netanyahu let us down.. and then he tried to take credit for it pic.twitter.com/RQO8rfklZk — Acyn (@Acyn) October 12, 2023

בנאום שנשא בעצרת בפלורידה מול תומכיו, ניצל הנשיא לשעבר את הבמה כדי לבקר את יכולות המודיעין של ישראל וטען כי צריך לשפר אותן - על רקע המלחמה בעזה. הוא רמז כי ישראל חלשה וכי היא "צריכה לחזק את עצמה" - אל מול חמאס "החכם".

Trump ties the attack on Israel to the 2020 election which he describes as rigged pic.twitter.com/BSX0SC8N8c — Acyn (@Acyn) October 12, 2023

טראמפ גם לא היסס לעקוץ גם את הנשיא ביידן - וקשר את תאוריית הקונספירציה מבחירות 2020 למתקפה של חמאס נגד ישראל: "אף אחד לא היה אפילו חושב לפלוש לישראל אם הבחירות לא היו נגנבות".

ביידן: "יום שבת - הקטלני ביותר מאז השואה"

דבריו של טראמפ מגיעים לאחר נאומו של הנשיא ביידן אתמול ושלשום - שבהם הביע תמיכה בלתי מסויגת בישראל. "יום שבת - הקטלני ביותר מאז השואה. הנס ששמו ישראל הוא ישראל עצמה. אם לא תהיה ישראל - אף יהודי בעולם לא יהיה בטוח. נחזיר את האנשים (החטופים) חזרה הביתה ונוכל לשנות את פני המזרח התיכון", אמר אמש ביידן.

The terrorist attack on Israel has brought to the surface painful memories and the scars left by a millennia of antisemitism and genocide of the Jewish people.



So, in this moment, we must be crystal clear: We stand with Israel and the Jewish community. pic.twitter.com/4iBR5ClNuo — President Biden (@POTUS) October 12, 2023

בנאום ערב קודם לכן, ביידן התייחס למאמצים האמריקנים לסייע לישראל בשעת המלחמה. "נבטיח שלישראל יישארו אמצעי לחימה, נבקש מהקונגרס לנקוט פעולה מהירה למען שותפינו. זו לא פוליטיקה - זה ביטחון אמריקה וביטחון העולם". על שליחת נושאת המטוסים האמריקנית לכיוון ישראל אמר ביידן: "אנו מוכנים להתערב ברגע שיהיה צורך בכך".

"ברגע זה נהיה ברורים מאוד - אנחנו עומדים לימין ישראל. אין הצדקה לטרור, אין תירוץ לטרור", הדגיש הנשיא האמריקני. "חמאס לא מגן על כבוד העם הפלסטיני אלא רוצה לחסל את מדינת ישראל. הם משתמשים בפלסטינים כמגן אנושי". בהמשך הוסיף: "החמאס הוא כמו הפלגים הכי אכזריים בדאעש".