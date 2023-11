ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין הלילה (בין שני לשלישי) לכלי התקשורת האמריקני ABC News. מדובר בריאיון ראשון שנתניהו מעניק לכלי תקשורת אמריקני מאז פרצה המלחמה לפני חודש. בריאיון הוא הבהיר כי ישראל פועלת לצמצום הפגיעה באזרחים עזתים ומאפשרת הכנסת סיוע הומניטרי. הריאיון המלא של נתניהו ישודר בהמשך.

ראש הממשלה נשאל בריאיון האם הוא צריך לקחת איזשהי אחריות על המחדל של מתקפת הפתע. "בהחלט", הוא השיב, "זו לא שאלה. יהיה זמן לעסוק בזה אחרי המלחמה". נתניהו הבהיר: "המשימה הראשונה של הממשלה היא להגן על האזרחים וברור שלא עמדנו בזה. אני אמרתי שיהיו שאלות קשות שהולכות להישאל ואהיה בין הראשונים לענות עליהן".

"אני רוצה להגיד שאני, וגם האנשים בישראל, מעריכים את התמיכה של נשיא ארצות הברית ביידן ושל הממשל האמריקני", אמר נתניהו בריאיון. הוא סיפר כי הפסקת אש תיתכן רק בתמורה להחזרת החטופים הישראלים. "הדבר היחיד שמשפיע על חמאס זה הלחץ הצבאי שאנחנו מפעילים עליו", תיאר.

EXCLUSIVE: @DavidMuir asks Israeli PM Netanyahu in 1st one-on-one interview since Oct. 7 attacks on Israel, "Who should govern Gaza when this war is over?"



