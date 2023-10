ארמיטה גרוואנד, הנערה בת ה-16 שהוכתה על ידי כוחות משמרות הצניעות ברכבת בטהראן, עדיין מאושפזת במצב קשה ובתרדמת בבית החולים בבירה האיראנית. ארגון זכויות האדם האיראני הגולה Hengaw דיווח אתמול (חמישי) כי אימה, שאהין אחמדי, נעצרה על ידי הרשויות. בשלב זה אין לדיווח אישור רשמי מצד השלטונות האיראניים. סוכנות הידיעות האיראנית החצי רשמית תסנים הכחישה את הדיווח.

#BREAKING According to Hengaw's latest information, Shahin Ahmadi, mother of Armita Garavand was arrested by government security forces. Hengaw will publish an additional report shortly. #ArmitaGaravand

בעיתון ניו יורק טיימס מצוטט עיתונאי איראני ששוחח עם חבריה של הצעירה וחושפים פרטים על התקרית שבה הוכתה ונפגעה קשה. במקביל, באתר האופוזיציה איראן אינטרנשיונל מדווחים כי השלטונות באיראן מפעילים לחצים כבדים מאוד על הוריה ובני משפחתה – כדי שלא יאמרו דבר שעלול להצביע על הפגיעה בה.

בימים האחרונים פורסם על ידי כלי התקשורת הרשמיים באיראן ממצלמת האבטחה בתחנת המטרו בטהראן, ובו נראית ארמיטה נכנסת עם חבריה לרכבת – וזמן קצר לאחר מכן הם יוצאים וגוררים אותה, תוך שניתן להבחין כי היא אינה מסוגלת לנוע בכוחות עצמה. אתמול פורסמה תמונה שלה שוכבת בבית החולים ללא הכרה, ומחוברת למכשירי הנשמה – באופן שהזכיר להמוני בני אדם את המקרה של מהסא אמיני.

פרזאד סייפיקראן, עיתונאי "רדיו זמנדה", שדיווח לראשונה על הסיפור של ארמיטה כבר ביום ראשון, סיפר לניו יורק טיימס על ראיון שערך עם חברה של ארמיטה ואדם נוסף המעורה בפרטי התקרית שבה נפגעה. השניים סיפרו לו כי היא נכנסה לרכבת עם שתיים מחברותיה, שגם הן לא עטו חיג'אב בהתאם לחוק, ואז החלו להתווכח עם קציני משמרת הצניעות שהעירו להן על שיערן החשוף.

לדבריו של סייפיקראן, במהלך העימות שהתפתח – אחד הקצינים דחף את ארמיטה. בשלב הזה היא נפלה, וראשה פגע בחפץ מתכת שהיה ברכבת – וכתוצאה מכך היא החלה לסבול מדימום מוחי.

הגרסה הרשמית של הרשויות וכלי התקשורת באיראן שונה לחלוטין, ולטענתם היא איבדה את הכרתה כתוצאה מנפילת סוכר, שנגרמה בשל העובדה שהיא לא אכלה ארוחת בוקר באותו יום. מסעוד דורוסטי, מנהל החברה המפעילה את המטרו של טהראן, אמר לכלי תקשורת איראניים כי צילומי האבטחה לא מציגים שום ראיה או הוכחה לעימות מילולי או פיזי בין הנוסעות ועובדי הרשות המקומית.

בסוכנות הידיעות האיראניות אירנא ופארס, המזוהות עם המשטר באופן מובהק, פורסם ראיון של הוריה ארמיטה, ובמהלכו הם הדהדו את המסרים הרשמיים של טהראן – לפיהם בתם סבלה מבעיה רפואית ובשל כך איבדה את הכרתה, ללא שום טענה לעימות פיזי עם גורמי אכיפת החוק. אביה אמר: "בדקנו את כל התיעודים, והוכח לנו שהתקרית הזאת לא הייתה אלא תאונה".

אתר האופוזיציה האיראני איראן אינטרנשיונל, המשדר מוושינגטון בארה"ב, מדווח ממקורותיו כי הוריה של ארמיטה נתונים ללחצים ואיומים כבדים מצד הממשל לדבוק בגרסה הרשמית שהופצה בכלי התקשורת.

Shocking image of 16 yo #ArmitaGaravand who’s in coma in a hospital in Tehran.

The world remember how the Islamic Regime killed #MahsaAmini while she was in custody, by "morality Police".



Spread the word, same tragedy happened to Armita. pic.twitter.com/YN6CpSQ29L