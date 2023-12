מועצת הביטחון של האו"ם מתכנסת היום (שישי) לדיון דחוף על המלחמה בעזה ולהצבעה על הצעת החלטה 99, הקוראת להפסקת אש הומניטרית באופן מיידי. מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש אמר בפתח הדיון: "אין מקום בטוח בעזה, לאזרחים הולך ונגמר המזון, מערכת הבריאות קורסת".

עוד אמר המזכ"ל: "אין הצדקה למעשי חמאס ב-7.10. הברוטליות של מעשי חמאס לא יכולה להצדיק עונש קולקטיבי על הפלסטינים. אני קורא להפסקת אש הומניטרית".

"האיום לאנשי האו"ם בעזה הוא חסר תקדים", אמר גוטרש. "יותר מ-130 עובדי או"ם כבר נהרגו עם חלק ממשפחותיהם, המספר הגדול ביותר בתולדות הארגון. חלק מהאנשים לוקחים את ילדיהם לעבודה כדי שיחיו או ימותו ביחד".

"אזרחי עזה מתבקשים לזוז כמו פינבול, אבל שום מקום בעזה אינו בטוח", הוסיף גוטרש.

"האירוניה היא שיציבות אזורית וביטחון לישראלים ולעזתים יכולים להיות מושגים רק לאחר חיסול חמאס, לא דקה אחת לפני כן", אמר שגריר ישראל באו"ם גלעד ארדן. "מי שבאמת רוצה שלום וביטחון, חייב להבין שהדרך היחידה להשיג זאת היא השמדת חמאס - לא על ידי קריאה להפסקת אש, שרק תאריך את המלחמה והסבל של כולם. אין אפשרות אחרת".

סגן שגריר ארה"ב, שלה זכות וטו בוועדה, אמר בדיון ש"ארה"ב לא תומכת בקריאות להפסקת אש מיידית בעזה, היא רק תשתול זרעים למלחמה הבאה".

שר החוץ של ירדן אמר שאם החלטת מועצת הביטחון של האו"ם לא תעבור היום, היא תיתן רישיון לישראל "להמשיך בטבח שלה".

דימיטרי פוליאנסקי, סגן שגריר רוסיה, תמך בהפעלת סעיף 99 ותקף את ישראל, ולדבריו המשימה העיקרית היא "לעצור את פעולות האיבה ולהציל אזרחים פלסטינים מהשמדה".

השגריר הפלסטיני באו"ם, ריאד מנצור, הפציר בחברי המועצה להצביע בעד ההחלטה. הוא טען כי המטרה של ישראל היא לשים קץ לסוגיית הקמת המדינה הפלסטינית: "נתניהו חיפש הזדמנות לשים קץ סופי לשאיפות הלאומיות של העם הפלסטיני ולשאיפה לשלום בין הפלסטינים והישראלים".

זמן קצר לפני הדיון מזכ"ל אונר"א פיליפ לצריני פרסם מכתב שכתב לגוטרש: "אנו נאחזים בקצות האצבעות, הסיוע ההומניטרי בעזה על סף קריסה. בכל 35 שנותיי לא ציפיתי שאכתוב מכתב כזה. כיום, כתוצאה מהמבצע הצבאי של ישראל, חוסים קרוב ל-1.2 מיליון אזרחים בשטחי אונר"א. הסוכנות הפכה לפלטפורמה העיקרית לסיוע הומניטרי ליותר מ-2.2 מיליון בני אדם בעזה, והיא על סף קריסה".

"הקריאה להפסקת ההרס של עזה ואנשיה אינה הכחשת זוועות ה-7 באוקטובר, להפך", כתב לצריני. "הכרה בשוויון הזכויות של כל האנשים היא הכרה חיונית לעתידם של הפלסטינים והישראלים כאחד".

In my 35 years of work in complex emergencies, I never have expected to write such a letter, predicting the killing of my staff & the collapse of the mandate I am expected to fulfill #Gaza pic.twitter.com/b2S9WAapCt