נשיא ארה"ב ג'ו ביידן התייחס אמש (רביעי) שוב לאפשרות שצבא ארה"ב יתייצב לצד ישראל במקרה של מלחמה נגד חיזבאללה, וסיפק תשובה בעייתית שמעלה סימני שאלה רבים. לדבריו, הדיווחים כי ארה"ב תסייע לישראל במקרה כזה אינם נכונים. במקביל, גוברת הדאגה בוושינגטון מהיום שאחרי המבצע הישראלי ברצועת עזה – והאסטרטגיה של ישראל לרצועת עזה, אם אכן תצליח לעמוד במשימתה לחסל את שלטון חמאס.

במהלך הטיסה שלו חזרה מישראל שוחח נשיא ארה"ב עם עיתונאים, ונשאל על ידי עיתונאית בלומברג אם נכונים הדיווחים על כך שפקידים בממשלו העבירו מסרים לישראל כי צבא ארה"ב יצטרף ללחימה נגד חיזבאללה – אם הוא יפתח במלחמה יזומה נגד ישראל. "לא נכונים", השיב ביידן, "הדברים הללו לא נאמרו מעולם".

למרות הדברים של ביידן, שהוא לא הרחיב ופירט בעניינם, סביר כי הוא התייחס לאפשרות של שליחת כוחות קרקעיים אמריקניים ללחימה לצד ישראל בחיזבאללה. "אין שום כוונה להציב Boots on the ground", אמר ג'ון קירבי, דובר המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן. "יש לנו אינטרסים ביטחוניים ונגן עליהם. מטרת נושאות המטוסים – לייצר הרתעה. הוא נשאל מה יקרה אם חיזבאללה לא יורתע מהכוחות האמריקניים, והשיב: "אם הנשיא יחליט שנדרש כוח כדי להגן על האינטרסים הביטחוניים שלנו – נעשה זאת".

נושאת המטוסים דווייט אייזנהאוור | צילום: רויטרס

צילום: רויטרס

בימים האחרונים הציב הצי האמריקני את נושאת המטוסים ג'רלד פורד במזרח הים התיכון, וגם נושאת המטוסים דווייט אייזנהאוור נמצאת בדרכה לאזור. בנוסף, עובו טייסות הקרב של הצבא האמריקני באזור, כ-2,000 לוחמים הוצבו בכוננות גבוהה לאפשרות של התערבות (סביר כי יופעלו לסיוע במשימות לוגיסטיות ורפואיות ולא לחימה על הקרקע) ומפקד סנטקום ביקר אתמול השבוע בישראל. אתמול הודיע הצי האמריקני כי החליט לשלוח למזרח הים התיכון גם את ספינת הפיקוד והשליטה USS Mount Whitney.

דאגה בארה"ב מהיום שאחרי הניצחון על חמאס

הנשיא ביידן הביע תמיכה בלתי מסויגת במטרות הלחימה של ישראל נגד ארגון הטרור חמאס, וכבר הבהיר באופן מפורש כי הוא רואה צורך לחסל אותו. יחד עם זאת, גורמים בממשל האמריקני מאותתים בימים האחרונים על דאגתם מהמצב ברצועת עזה ביום שאחרי מלחמת "חרבות ברזל" וחיסול ארגון חמאס ברצועת עזה – ודורשים מישראל לגבש כבר עתה אסטרטגיית פעולה מתאימה.

על פי דיווח ברויטרס, בוושינגטון מודאגים כי לפי שעה אין כל תוכנית ברורה כיצד תישלט רצועת עזה אם ישראל תעמוד במשימתה, תנצח את חמאס ותחסל את יכולות השליטה המעשיות שלו. גורמים ישראליים רשמיים אמרו לרויטרס כי אין להם מושג אמיתי כיצד ייראה העידן שאחרי המלחמה.

על פי הדיווח, חלק מיועציו של ביידן הביעו דאגה כי בעוד שישראל מציגה תוכניות אפקטיביות לחיסול חמאס – אין להם שום "אסטרטגיית יציאה" מהמצב, כך לפי מקורות בוושינגטון. עוד דווח כי ביקוריהם של שרי החוץ וההגנה האמריקניים בישראל בימים האחרונים נועדו, בין השאר, לאותת לישראל על הצורך לגבש תוכנית למצב ברצועה אחרי המלחמה.

תקיפת מטרות חמאס | צילום: דובר צה"ל

"לישראל אין שום תוכנית סיום (Endgame) עבור רצועת עזה", אמר לרויטרס מקור ביטחוני ערבי מהמזרח התיכון. "האסטרטגיה שלהם היא רק להטיל אלפי פצצות, להחריב הכול ולהיכנס פנימה, אבל מה אז? אין להם שום אסטרטגיית יציאה ביום שאחרי".

כבר לפני ימים אחדים דווח גם ברשות בלומברג כי בממשל ביידן מודאגים מהיום שאחרי הלחימה הקרקעית הגדולה המתוכננת של ישראל ברצועת עזה. על פי הדיווח, גורמים בוושינגטון אמרו כי קיים חשש גדול שישראל לא מתכננת דבר מעבר למטרה של מיגור החמאס, ודוחקים בה "לחשוב מעבר".