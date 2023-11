מנהיגים רבים הגיעו היום (שבת) לריאד בירת סעודיה, למה שהוגדר כ"כינוס חירום" של מדינות הארגון לשיתוף פעולה איסלאמי לדיון במלחמה בישראל ו"הפסקת רצח העם" ברצועת עזה. בין המנהיגים שהגיעו כבר אמש לבירת הממלכה הסעודית גם נשיא סוריה בשאר אל-אסד, בביקורו השני שם בחצי השנה האחרונה.

When you invite a serial murderer to a summit to discuss how to stop murders pic.twitter.com/A2UvXDjGDo

בכלי התקשורת בעולם לעגו הבוקר לביקורו של אסד בסעודיה לרגל הדיון, וטענו בבוז: "רוצח ההמונים הגיע לסעודיה כדי לדון בהפסקת רצח העם". אסד, כידוע, הוביל את מלחמת האזרחים בארצו בעשור האחרון, שהביאה למותם של יותר מחצי מיליון אזרחים סורים חפים מפשע. גם בימים האלה ממשיכים חיל האוויר הסורי וחיל האוויר הרוסי, בתמיכה למשטר אסד, להפציץ אזרחים חפים מפשע, בעיקר באזור אדליב בצפון סוריה.

אסד מגיע לכינוס החירום בסעודיה נישא על גלי הנורמליזציה של מדינות העולם הערבי עם עם דמשק, לאחר שנים שבהן היה מוחרם בשל הנזק הכבד שגרם למדינתו ועמו. מדינות רבות כמו ערב הסעודית, איחוד האמירויות, ירדן, מצרים ועוד חידשו בתקופה האחרונה את היחסים עם דמשק. זהו ביקורו השני של אסד בסעודיה מאז חידוש היחסים, לאחר שערך ביקור ראשון בחודש מאי.

#Iran President Ebrahim Raisi departed for #SaudiArabia to attend Muslim leaders summit in Riyadh. Iran Nuances, earlier on November 6, had reported that Iranian president would attend the summit. pic.twitter.com/xKINDf3LDC