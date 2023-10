בישראל התגייסו הלילה (בין רביעי לחמישי) כדי להפריך את הטענות של חמאס לתקיפה ישראלית של בית החולים בעזה. לפי הדיווחים הפלסטינים, מאות אנשים נהרגו כתוצאה מפיצוץ בסמוך לבית החולים אל-מעמדאני, שיוחס לתקיפה אווירית של ישראל. בצה"ל הבהירו בהודעה רשמית כי מדובר בשיגור כושל של הג'יהאד האסלאמי. "כל העולם צריך לדעת - המחבלים האכזריים בעזה הם שתקפו את בית החולים בעזה, לא צה"ל", כתב ראש הממשלה בנימין נתניהו ברשתות החברתיות בעברית, אנגלית וערבית. "מי שרוצח באכזריות את ילדינו הורג גם את ילדיו שלו", הוסיף.

את המסר הדהד גם ראש האופוזיציה יאיר לפיד, שכתב אף הוא בשלושת השפות כי "שיגור רקטה כושל הוצג בשידור חי בשידור באל-ג'זירה. הרקטה שוגרה ונפלה בעזה וגרמה לפיצוץ", כתב לפיד. "הם לא רק רוצחים את הילדים שלנו, הם גם הורגים את הילדים שלהם". בעברית הוסיף לפיד בפוסט נפרד כי "הגיע הזמן לשאול למה ארגוני חדשות כמו BBC וסקיי ניוז קודם מפרסמים שישראל אשמה בהפצצת בית החולים ורק אחר כך הולכים לבדוק את העובדות ומגלים שהם טעו וזה הג'יהאד האיסלאמי".

At around 19:00 this evening, a failed rocket launch was shown live on air on Al Jazeera. The rocket was launched and fell in Gaza causing an explosion.



They don't only kill our children, they also kill their own. pic.twitter.com/DCBjA4vqWb — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) October 17, 2023

בשעות הערב פרסם חמאס כי לפחות 500 בני אדם נהרגו בפיצוץ של בית החולים אל-מעמדאני שבלב העיר עזה, שאותו ייחסו לתקיפה אווירית של ישראל. דיווחים פלסטיניים אחרים טוענים כי מדובר בעשרות הרוגים ופצועים. בחמאס מנסים לנצל את ההזדמנות כדי "להדליק את הגדה", וקוראים לציבור לצאת ולהתעמת עם כוחות צה"ל. אבו מאזן הכריז על 3 ימי אבל על הורדת הדגלים לחצי התורן. בירדן יצאו מאות מפגינים לכיוון השגרירות בעמאן וניסו לחדור אליה.

Earlier tonight, the Islamic Jihad terror organization fired a rocket from Gaza toward Israeli civilians.



The launch failed and hit a hospital in Gaza instead, causing the deaths of many.



Now, they blame Israel for it.



To fight evil, we need the free world.



Share the truth! https://t.co/8HzzcXazvE — Amir Ohana - אמיר אוחנה (@AmirOhana) October 17, 2023

يجب على كل العالم ان يعرف-الإرهابيون المتوحشون في غزة هم الذين ضربوا المستشفى بغزة وليس جيش الدفاع الإسرائيلي.



من قتل بوحشية أطفالنا، يقتل أطفاله ايضا. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 17, 2023

את המסר לפיו ישראל לא אחראית לפיצוץ בבית החולים, העביר גם נשיא המדינה יצחק הרצוג, שפרסם באנגלית כי "טיל של הג'יהאד האסלאמי הרג פלסטינים רבים בבית חולים בעזה - מקום שבו יש להציל חיים". הנשיא הוסיף כי "בושה לתקשורת, שהיא בולעת את השקרים של חמאס והג'יהאד האיסלאמי - משדרת עלילת דם של המאה ה-21 ברחבי הגלובוס. בושה למחבלים השפלים בעזה ששופכים בכוונה את דמם של החפים מפשע".

An Islamic Jihad missile killing Palestinians in a Gaza hospital highlights two facts:

1. Hamas and PIJ terrorists have an utter disregard for human life - Israeli or Palestinian.

2. They - and they alone - bear responsibility for the deaths of innocent civilians from both sides. — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) October 17, 2023

שר הביטחון יואב גלנט כתב גם הוא ברשתות באנגלית כי "חמאס והג'יהאד האסלאמי הם ארגוני טרור שאינם רואים ערך בחיי אדם. הלילה הם הרגו מאות אזרחים בבית חולים בעזה עם שיגור רקטה משלהם". הוא הוסיף כי "הם משגרים רקטות מאזורים אזרחיים ומכוונים לאזרחים. הם דאעש". בני גנץ כתב כי "חיסול ארגוני הטרור חמאס והג'האד האסלאמי הוא צורך מוסרי עבור הישראלים, עבור הפלסטינים ועבור העולם כולו".