תסכול הולך וגדל במשרד ההגנה האמריקני מהיעדר תגובה של ממש בממשל ביידן על ריבוי התקיפות של המיליציות הפרו-איראניות נגד כוחות צבא ארה"ב בעיראק ובסוריה. על פי דיווח היום (ראשון) בוושינגטון פוסט, גורמים בפנטגון, כולל בכירים, מגלים חוסר שביעות רצון מהמצב, בזמן שהמתקפות של המיליציות נמשכות כל העת ובאופן יומיומי.

גורמים במשרד ההגנה בארה"ב אמרו שהאסטרטגיה של ממשל ביידן היא "לא קוהרנטית" ואינה תואמת את היקף התקיפות נגד הצבא האמריקני. גורמים רשמיים בארה"ב אמרו בסוף השבוע כי מאז כניסת ביידן לבית הלבן בוצעו יותר מ-150 תקיפות של המיליציות נגד הכוחות האמריקניים בעיראק ובסוריה, בעיקר באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים ורקטות.

"אין שום הגדרה ברורה של מה שאנו מנסים לעשות ולהרתיע", אמר גורם בפנטגון. "האם בדרך הזו אנו מנסים להרתיע מתקפות איראניות עתידיות? ובכן, זה ממש לא עובד". אתמול צוטט בפוליטיקו ג'ון או'בריאן, היועץ לביטחון לאומי בממשל טראמפ, בביקורת על ביידן, ואמר כי "איראן אינה מורתעת". לדבריו, התגובה של ממשל ביידן לתקיפות היא לא מספקת ולא מייצרת את ההרתעה הדרושה".

בשבוע שעבר תקף צבא ארה"ב יעדים של המיליציות הפרו-איראניות במזרח סוריה, ועל פי ההערכות הביא למותם של כשבעה לוחמי מיליציות. זו הייתה התקיפה האמריקנית השלישית של האמריקנים נגד הפרוקסיז (כוחות שלוחים) האיראניים, שנראה כי רחוקות מאוד מלהשיג את אפקט ההרתעה הדרוש. לאחר כל אחת מהתקיפות נרשמו מיידית כמה תקיפות של המיליציות גם בעיראק וגם בסוריה, שהובילו לעשרות פצועים באורח קל בצבא האמריקני.

בבית הלבן ובפנטגון שבים וקוראים לכוחות הנאמנים לאיראן להפסיק את המתקפות, וממשיכים לאיים בתגובה גדולה הרבה יותר. "אנחנו ממשיכים לשמור את הזכות לתקוף בזמן ובמיקום שיהיו נוחים לנו", אמר ג'ון קירבי, דובר המועצה לביטחון לאומי בארה"ב, בכמה תדרוכים והזדמנויות שונים. למרות זאת, לפי שעה ברור כי אותם כוחות לא נענים לקריאות.

מאז 17 באוקטובר בוצעו עשרות רבות של תקיפות, למרות ועל רקע עיבוי הכוחות הגדול של צבא ארה"ב במזרח התיכון על ידי שתי נושאות מטוסים, טייסות קרב וכוחות נוספים. בבית הלבן מדגישים שהם צפויים להסלים את התקיפות אם ייפגעו חיי חיילים או אזרחים אמריקנים המוצבים בבסיסים.

בכיר ביטחוני בארה"ב אמר לוושינגטון פוסט כי לצד התוכניות לשלוש התקיפות שבוצעו, הוצעו גם תוכניות נוספות. בהמשך לכך, גורמים במשרד ההגנה האמריקני אומרים כי קיים ספק גדול בנוגע לגישה הנוכחית של הממשל. לאחרונה דווח גם בניו יורק טיימס כי הנשיא ביידן סירב להצעות לתקיפות נרחבות ומשמעותיות יותר נגד הכוחות הפרו-איראניים – מחשש להסלמת המתיחות הגדולה במזרח התיכון.

בראיון בפייננשל טיימס בסוף השבוע אמר חוסין אמיר עבדאללהיאן, שר החוץ של איראן, כי ממשל ביידן פנה לאיראן ב"ערוצים אחוריים" כדי להבטיח שהמלחמה לא מסלימה למלחמה אזורית נרחבת. בוושינגטון מביעים חשש גדול מאפשרות של התרחבות המלחמה בין ישראל וחמאס, לרבות כניסה אפשרית של חיזבאללה וגורמים איראניים ופרו-איראניים נוספים למערכה, סיטואציה שבסבירות גבוהה תאלץ גם את הצבא האמריקני להתערב במידה מסוימת.

