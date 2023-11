מנהלת המרכז לתקיפה מינית באוניברסיטת אלברטה בצפון קנדה חתמה על מכתב תמיכה פרו-פלסטיני, שטען שאין אימות לכך שמחבלי חמאס אנסו נשים במהלך מתקפת הפתע ב-7 באוקטובר. לאחר סערה ציבורית, נשיא האוניברסיטה הודיע אתמול (שבת) על פיטוריה: "היא לא מועסקת יותר, אנחנו מכירים בנזקים ההיסטוריים והמתמשכים של האנטישמיות".

Samantha Pearson, @ualbertasac director, and the @ualbertasac have signed a letter alleging that Israelis were not raped or sexually assaulted by #Hamas terrorists on Oct. 7. Shouldn’t a sexual assault centre believe all victims, and not just the non-Jewish ones? #yegmedia #yeg pic.twitter.com/2rWQg7O39u

המכתב הפומבי, שנכתב על ידי חברות פרלמנט מקומיות שלושה ימים לאחר הטבח שביצע חמאס, קרא לפוליטיקאים קנדים לתמוך בפלסטין ו״להפסיק את השותפות לרצח העם״. במכתב מתחו ביקורת על כך שהאשימו "באופן בלתי מבוסס את הפלסטינים באלימות מינית". בקהילה היהודית בקנדה הביעו זעם מהחתימה על פירסון על המכתב, וכתבו בטוויטר: "האם המרכז לתקיפה מינית לא צריך להאמין לכל הקורבנות, ולא רק ללא יהודים?".

Statement on the University of Alberta Sexual Assault Centre



The recent improper and unauthorized use of the name of the University of Alberta’s Sexual Assault Centre in endorsing an open letter has raised understandable concerns from members of our community and the public.… pic.twitter.com/xNkhA4sGGQ