המלחמה בישראל נגד ארגון הטרור חמאס ממשיכה להעסיק את התקשורת העולמית, וגם הבוקר (שלישי) עוסקות בכך הכותרות הראשיות באתרים הגדולים בעולם. סוגיית הלחימה בבתי החולים בעזה, ובעיקר בבית החולים שיפא, עומדת הבוקר במרכז העניין התקשורתי העולמי. אתרים רבים מדווחים על חשש לפגיעה בחיי החולים והמטופלים בבית החולים בחסות הלחימה, אולם רק מעטים כלל התייחסו או שהעניקו סיקור ראוי לחשיפת דובר צה"ל אתמול – על שימוש הטרור שעושים מחבלי חמאס בבית החולים רנתיסי.

"האם חמאס מסתתר בבית החולים המרכזי בעזה? הטענה המרכזית של ישראל עומדת כעת במוקד העימות הממושך", נכתב בכותרת הראשית באתר סוכנות הידיעות AP. בתחילת הסיקור מובאת המצוקה ההומניטרית ברצועת עזה – שנטען כי נגרמת באופן ישיר כתוצאה מהלחימה של חיילי צה"ל באזור הסמוך לבתי החולים. בהמשך הדיווח מוזכרת החשיפה הקודמת של דובר צה"ל, על העיר התחתית של חמאס מתחת לשיפא ששם מסתתרים מחבלי ובכירי חמאס.

רק בהמשך, בתת-כותרת בחלק תחתון יותר בדיווח, מובאת חשיפתו אמש של תא"ל דניאל הגרי על מעוזי הטרור שנחשפו במנהרה מתחת לבית החולים לילדים רנתיסי. "דובר צה"ל הראה תיעוד של מה שהוא אמר שהיה מצבור נשק של חמאס במרתף בבית החולים רנתיסי", נכתב. "הגרי אמר שהוא נכנס עם הלוחמים לבית החולים אתמול, ואמר שבאחד החדרים היו חגורות נפץ, רובים אוטומטיים, פצצות ומשגרי רקטות. 'חמאס משתמש בבתי החולים כאמצעי לחימה', אמר הגרי. הוא גם הראה אזור ואמר שנראה שהוא שימש את חמאס להחזיק בחטופים".

סוכנות הידיעות רויטרס מדגישה בכותרתה את קריאתו אמש של נשיא ארה"ב ג'ו ביידן כי "בתי החולים חייבים להיות מוגנים" וכי הוא מצפה לפעילות "לא חודרנית" מדי של כוחות צה"ל במסדרונות בתי החולים. בהמשך נכתב כי טנקים של צה"ל נמצאים בפאתי בית החולים שיפא, "שישראל טוענת כי מתחתיו יש מנהרות שמכילות מפקדות של לוחמי חמאס שמשתמשים בחולים כמגן אנושי. חמאס דוחה את הטענות".

EXCLUSIVE RAW FOOTAGE: Watch IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari walk through one of Hamas' subterranean terrorist tunnels—only to exit in Gaza's Rantisi hospital on the other side.



Inside these tunnels, Hamas terrorists hide, operate and hold Israeli hostages against their… pic.twitter.com/Nx4lVrvSXH