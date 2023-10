פיצוץ וקולות ירי נשמעו הבוקר (ראשון) בסמוך למשרד הפנים של טורקיה והפרלמנט שבעיר הבירה אנקרה. אזור הפרלמנט נסגר לתנועה בעקבות האירועים. היום אמור להיערך אירוע פתיחת כנס החורף בפרלמנט הטורקי. שר הפנים עלי ירליקאיה אמר כי שני טרוריסטים תקפו את הבניין שבו נמצא המשרד, אחד מהם נוטרל והשני פוצץ את עצמו. שני שוטרים נפצעו באורח קל כתוצאה מהפיצוץ.

בסמוך לזירת הפיצוץ, בלב הבירה הטורקית, נראו כוחות רבים של הצבא וכן שוטרים, ניידות משטרה ואמבולנסים. גם נשיא טורקיה ארדואן צפוי להגיע במהלך היום לפרלמנט ולשאת נאום לרגל פתיחת המושב. בתקשורת הטורקית דווח כי משרד התובע הציבורי הראשי של אנקרה פתח בחקירת האירוע כאירוע טרור.

הפיגוע הבוקר, מגיע לאחר תקופה ארוכה יחסית שבה לא נרשמו אירועי טרור משמעותיים. הפיגוע האחרון במדינה אירע בנובמבר 2022, אז נהרגו 6 בני אדם ויותר מ-80 נוספים נפצעו בפיגוע בשדרת איסתיקלאל שבמרכז איסטנבול.

נשיא טורקיה ארדואן כינס מסיבת עיתונאים וחשף כי מדובר במטען חבלה שהונח במקום – דקות לפני שהתפוצץ. "מתקפה מתועבת – הטרור לא ישיג את מטרתו", הבהיר ארדואן. 12 שעות לאחר הפיגוע, נעצרה חשודה בהנחת מטען החבלה. לפי שר הפנים הטורקי דאז, מדובר בחשודה שמשתייכת למפלגת הפועלים של כורדיסטן (PKK). בטורקיה פורסמו תמונות ממעצרה, ותיעוד ממנוסתה מהזירה, אחרי שהניחה את המטען.

בחודש מאי האחרון, הודיע נשיא טורקיה רג'פ טייפ ארדואן כי מנהיג דאעש אבו ח'וסין אל-קוריישי חוסל במסגרת מבצע של כוחות המודיעין הטורקי בצפון סוריה. "שירות המודיעין הטורקי עקב אחרי מנהיג דעאש תקופה ארוכה, ועכשיו אני אומר לך לראשונה: הוא חוסל במבצע", אמר ארדואן בריאיון בשידור חי בטלוויזיה הטורקית. "טורקיה תמשיך להילחם בארגוני הטרור בנחישות", הוסיף. טורקיה הכריזה על דאעש כארגון טרור ב-2013, וספגה כמה התקפות מהארגון שגבו את חייהם של טורקים רבים.

עם זאת, לא ברור אם אל-קוריישי אכן חוסל באותה מתקפה טורקית, או באירועים אחרים שאירעו בשנה האחרונה. ישנן טענות מפני כמה גורמים כי הם אלו שאחראים על חיסולו של מנהיג ארגון הטרור. אבו אל-ח'וסין אל-קוריישי הוא המנהיג הרביעי של ארגון דאעש שמחוסל. באוקטובר 2019 חוסל במבצע של צבא ארה"ב בצפון סוריה הח'ליף והמנהיג הראשון, אבו בכר אל-בגדדי; בפברואר 2022 חוסל מחליפו, אבו אברהים אל-האשמי אל-קוריישי בהוראת הנשיא ביידן, בצפון סוריה גם הוא.

A better picture from the attack site in Ankara pic.twitter.com/x8rOhtWv1f