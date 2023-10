גורמים רשמיים במערב ובמדינות ערב אישרו לניו יורק טיימס את טענות דובר צה"ל - ואמרו כי חמאס מחזיק מצבורים גדולים של דלק, נשק ומזון. בכיר בלבנון ששוחח עם העיתון האמריקני אמר כי חמאס מחזיק במספיק אמצעים שיוכלו להבטיח לו את המשך הלחימה לארבעה חודשים ברציפות, ללא אספקה נוספת מחוץ לרצועת עזה ולמרות המצור של צה"ל.

במשך שנים נערך חמאס לסיטואציה מהסוג הזה, בנה עשרות קילומטרים של מנהרות תת-קרקעיות - ומאחסן בהן אמצעים רבים שיאפשרו לו את המשך הלחימה בכוחות צה"ל. על פי הדיווח, "לחמאס יש את כל מה שהוא צריך במערך התת-קרקעי שהוא הקים".

חמאס מחזיק במאות אלפי ואפילו מיליוני ליטרים של דלק עבור הרכבים והטילים שלו, מאגרים של תחמושת, חומרי נפץ ואמצעים להרכבת אמצעי לחימה נוספים. בנוסף, הוא מחזיק מאגרים גדולים של מזון, מים וציוד רפואי ותרופות. על פי הערכת הבכיר בלבנון, חמאס מחזיק ב-40-35 אלף לוחמים.

הדיווח של ניו יורק טיימס נשען בין היתר על דבריה של החטופה המשוחררת יוכבד ליפשיץ, שסיפרה השבוע לכלי התקשורת כי מחבלי חמאס נתנו לה בשבי "תרופות, שמפו ומוצרי היגיינה נשית". בנוסף, מצוטטים דבריה ולפיהם היא אכלה בדיוק מה שמחבלי חמאס אכלו - פיתה עם שני סוגי גבינות ומלפפון.

המקורות השונים לכתבה מדגישים שעיקר המאגרים של חמאס מוחזקים במערכת המנהרות המסועפת שלו ברצועה, וקשה לגבש תמונת מצב ברורה בנוגע לפרטי המצב. "בעוד שהמצור על עזה משפיע על חייהם של כ-2 מיליון תושבי הרצועה, שסובלים ממחסור גדול במזון ומים, זה כלל לא משפיע על יכולות הלחימה של חמאס", נכתב בדיווח.

אתמול התייחס מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש למצב בעזה ואמר כי "המערכת ההומניטרית בעזה חווה קריסה טוטלית עם השלכות שבלתי ניתן לדמיין עבור מיליון אזרחים". במקביל, העצרת הכללית של האו"ם הצביעה ברוב גדול בעד הפסקת אש הומניטרית ברצועת עזה. סמיר גאטאס, חוקר מצרי שבוחן מקרוב את רצועת עזה, אמר לניו יורק טיימס: "לתנועת חמאס אכפת רק מתנועת חמאס. הציבור בעזה הוא בפירוש שום דבר עבורה".

