"לחסל כמה שיותר אנשים, ולחטוף שבויים בחזרה לרצועת עזה", כך נכתב במסמך ההוראות של מחבלי חמאס שנשלחו בשבוע שעבר לקיבוץ סעד שבעוטף עזה. מסמכים ומפות שנתפסו על גופות המחבלים ונחשפו ברשת NBC חושפים את היקף ההכנות והמודיעין שהיו בידי המחבלים, שהיו ערוכים היטב לקראת הלחימה, ותכננו מבעוד מועד לגרום לתוצאות רצחניות ביישובי האזור. גם רשת "סקיי ניוז" הבריטים פרסמה מסמכים דומים - המפרטים את תוכניות המחבלים לתקוף את קיבוץ מפלסים.

"סודי ביותר", נכתב בערבית על גבי המסמכים והמפות שנתפסו. על פי הדיווח, שתי חוליות מחבלים מאומנים של חמאס נשלחו להקיף את הקיבוץ, לחדור אליו ולפגוע בכמה שיותר אזרחים, כולל ילדים. על פי המסמכים והמפות שנתפסו על המחבלים עולות הוראות ברורות לנסות לחטוף ילדים מבית הספר, למרות שהיה יום שבת.

על אחד המסמכים שסווג כ"סודי ביותר" למתקפה על קיבוץ סעד נכתב: "יחידת תקיפה מספר 1 מיועדת להקיף את בית הספר 'דעת'", ואילו "יחידת תקיפה מספר 2 נועדה לאסוף חטופים ושבויים, לסרוק את מרכז הנוער של בני עקיבא, ולסרוק את בית הספר 'דעת'". במסמך אחר שסווג כ"תמרון סודי ביותר" תוארה תוכנית ליחידה של חמאס לאבטח את קיבוץ סעד מצידו המזרחי, ככל הנראה במטרה לבלום כוחות צבא וסיוע שינסו להגיע ולהילחם במחבלים. עוד נכתב: "חסלו ככל שביכולתם לעשות", ו"קחו בשבי בני ערובה". עוד נכתבו פקודות לכתר את חדר האוכל ולהחזיק בו בני ערובה.

BREAKING: Hamas intentionally targeted elementary schools in Israel, instructed terrorists to seize hostages, move them into Gaza, and to "kill as many people as possible," maps and documents recovered from the bodies of attackers show. https://t.co/UL0vlypmrh

על פי NBC, תיעוד וידאו של מחבלי חמאס חודרים לקיבוץ סעד "מראה טקטיקות הדומות לאלו שמוצגות במסמכים הסודיים שנתפסו על גופות המחבלים". גורמים רשמיים בישראל אמרו שקבוצה רחבה יותר של מסמכים שנתפסו מידי המחבלים מראים כיצד הם אספו מודיעין בצורה שיטתית על קיבוצים רבים הסמוכים לגדר עם רצועת עזה, וכך יצרו תוכניות תקיפה ספציפיות לכל יישוב ויישוב – כולל מטרה ספציפית לפגוע בנשים וילדים.

"מרפאת השיניים, הסופרמרקט, חדר האוכל. רמת הפירוט עשויה לגרום לשמיטת לסתות לכל אחד בתחום המודיעין", אמר גורם ביטחוני ישראלי ל-NBC. פירוט התוכניות שנתפסו מפריך בקלות את שקרי חמאס, ולפיהם הם לא פגעו בילדים חפים מפשע.

One page labeled “Top Secret” outlines a plan of attack for Kfar Sa’ad, saying “Combat unit 1” is directed to “contain the new Da’at school,” while “Combat unit 2” is to “collect hostages,” “search the Bnei Akiva youth center” and “search the old Da’at school.” pic.twitter.com/Al3lKx8V87