מוסא אבו מרזוק, חבר הלשכה המדינית של חמאס ובכיר בארגון הטרור, הודה בשבוע שעבר בריאיון ב- Russia Today TV כי המנהרות שבנה החמאס בעזה נועדו להגן על המחבלים מהתקיפות האוויריות של צה"ל – ולא על אזרחי הרצועה. לדבריו, מי שצריך להגן עליהם הוא האו"ם. את הריאיון פרסם היום (שני) "ממרי", המכון לחקר תקשורת במזרח התיכון.

"מאז שבניתם 500 קילומטרים של מנהרות, למה לא בניתם מקלטים ממוגנים מטילים, בהם האזרחים יוכלו להתחבא?", שאל המראיין את אבו מרזוק. תשובתו של הבכיר בחמאס חשפה את מטרתן האמיתית של המנהרות, שנועדו להגן על המחבלים מחיסולים. "בנינו אותן כי אין לנו שום דרך אחרת להגן על עצמנו מלהפוך למטרות ולהיהרג. המנהרות האלה תפקידן להגן עלינו מהמטוסים, אנחנו נלחמים מתוכן".

בהמשך הריאיון אמר כי "75% מאזרחי עזה הם פליטים, והאו"ם אחראי להגן עליהם". הוא הזכיר את אמנת ז'נבה, וטען כי לפיה "זו אחריותו של הכיבוש לספק לאזרחים את כל הצרכים – כל עוד הם תחתיו".

Hamas Official Mousa Abu Marzouk: The Tunnels in Gaza Were Built to Protect Hamas Fighters, Not Civilians; Protecting Gaza Civilians Is the Responsibility of the U.N. and Israel #Hamas #Gaza pic.twitter.com/LlIVcQX6dt