לראשונה מאז הטבח, ולאחר ביקורת גדולה בישראל ובעולם על היעדר הגינוי למעשי האונס והאלימות המינית של מחבלי חמאס - ארגון הנשים של האו"ם מגנה את הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר. למרות "גינוי חד-משמעי", בחרו בארגון הנשים לפתוח את ההודעה ב"הבעת צער עמוק על חידוש הפעולות הצבאיות בעזה".

We reiterate that all women, Israeli women, Palestinian women, as all others, are entitled to a life lived in safety and free from violence.



