כשהנשיא ולדימיר פוטין החליט לפלוש לאוקראינה ב-24 בפברואר 2022, סיפרו גורמים בקרמלין ברברבנות שזה יהיה כמו "טיול בפארק". עד מהרה, כשהמצב הסתבך והתוכניות השתבשו, פנה פוטין לעזרת בעל הברית הוותיק שלו, יבגני פריגוז'ין, שעומד בראש קבוצת שכירי החרב הידועה לשמצה, וגנר.

הקבוצה לקחה חלק משמעותי בכיבושה של העיר באחמוט שבמזרח אוקראינה, אך לאורך חודשי המלחמה הארוכים התגלעה מתיחות עזה בין פריגוז'ין וקבוצת וגנר לבין משרד ההגנה הרוסי בראשות השר סרגיי שויגו. בין היתר, פריגוז'ין האשים את שויגו והרמטכ"ל הרוסי גרסימוב ב"הפקרת" לוחמיו בשדה הקרב, מניעת כמות מספקת של תחמושת, ויחס מפלה לעומת כוחות הצבא הרוסי.

כך למשל, במהלך הקרבות העזים על העיר באחמוט, פרסם פריגוז'ין תיעוד כשמאחוריו גופות רבות של לוחמיו, והאשים את השר שויגו והרמטכ"ל גרסימוב בבגידה – משום שלא סיפקו להם את כמות התחמושת הנדרשת. בתוך כך, פריגוז'ין האשים את הצמרת הביטחונית ברוסיה שהיא משקרת לפוטין ולא מספרת לו על ההצלחות האדירות של צבא אוקראינה במתקפת הנגד.

פריגוז'ין העלה לרשת ביום שישי סרטון שמטיל ספק בצדקת המלחמה באוקראינה. "בשביל מה היה צורך במלחמה?", שאל בסרטון והשיב: "היה צורך במלחמה כדי שחבורת חלאות פשוט תחגוג". הוא גם טען שרוסיה לא הייתה מאוימת על ידי אוקראינה ומדינות ברית נאט"ו, ושרוסיה היא זו שתוקפת את האוכלוסייה במחוז דונבאס מאז 2014.

Prigozhin released today a new interview going over the current state of affairs as well as looking back at the events preceding the start of the "SMO". In this first bit, he explains that the Donbas was plundered by Russians since 2014 and the 2022 war began for reasons very… pic.twitter.com/7jOxrPXeX1