רעידת אדמה בעוצמה 6.8 בסולם ריכטר הורגשה הלילה (בין שישי לשבת) במרוקו, בדגש על העיר מרקש שנמצאת בדרום-מערב המדינה למרגלות הרי האטלס. לפחות 296 בני אדם נהרגו וכ-150 נפצעו, כך עדכן משרד הפנים המרוקני.

רעידת האדמה, שהתרחשה בסביבות השעה 1:00 בלילה (שעון ישראל), גרמה לנזק למבנים ולמכוניות, ובסרטונים ששותפו ברשתות החברתיות ניתן לראות את הבניינים רועדים ואנשים רצים מבוהלים החוצה. לפי הדיווחים בתקשורת המרוקנית, כוחות החירום וההצלה מתקשים להגיע להרוגים ולפצועים, שמרביתם נמצאים באזורים ההרריים.

סיגל שמר מתל אביב סיפרה בשיחה עם N12: "הגעתי עם אימא למרוקו כדי לחדש את המצבה של סבתא ברבאט ולטייל קצת במדינה, היום הגענו למרקש. בדיוק למדתי למבחן ואימא ישנה. ואז הכול זז. בהתחלה את לא מבינה כל כך מה קורה, אבל תוך שניות קולטת. הכול זז בחדר בצורה מפחידה. פתאום חושך מצרים".

"הערתי מהר את אימא, צעקתי לה לקום ונכנסו יחד מתחת לשולחן והתחלנו להתפלל", היא המשיכה. "כשהרעש הפסיק. ירדנו מהר ארבע קומות וחיכינו מחוץ למלון. בינתיים אי אפשר לחזור לחדרים. מדברים על כך שבעיר העתיקה של מרקש (המדינה) קרסו מסעדות ובתי קרקע".

עדי שנמצאת בטיול שורשים עם משפחתה במרקש, סיפרה על הפאניקה: "אנחנו בסדר, אבל די בהלם. משאירים את כולנו בחוץ ולא נותנים להיכנס לחדרים. זה היה בסיום המופע, בדיוק הגישו כוסות שמפניה ופתאם קלטנו שהאדמה תחתנו רועדת לא חושבת שמישהו באמת הבין מה קורה".

"אחרי 20 שניות הבנתי שמשהו קורה, הסתכלתי סביב ואמרתי: 'מזל שאנחנו בחוץ', ואז התחלתי לחשוב אם יש ים ומהר נזכרתי שאין", היא שיחזרה. "המשכנו לעמוד ולחפש את הקרובים שלנו כמובן. ואז אמרו לנו שיש הוראה של מכבי אש - לבקש מכל מי שבמרקש להישאר בחוץ והוציאו אנשים מהחדרים. אנחנו עוד מנסים לעכל את מה שקרה".

איתן גאוי, בעל העסק "פלאפל סבבה" ברובע היהודי במרקש, סיפר: "בערך בשעה 23:12 (שעון מרוקו) כל הבית התחיל לרעוד, אבל לא ברמה שאנחנו מכירים מהארץ. ממש כל הבניין והיו קולות כאילו כל הקירות נשברים מבפנים. במקביל, שמעתי צרחות וצעקות מבחוץ".

