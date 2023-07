יותר מ-470 אזרחים נעצרו הלילה (בין שישי לשבת) במהומות אלימות שפרצו ברחבי צרפת. מדובר בלילה הרביעי ברציפות בו המונים יוצאים לרחובות במחאה על מותו של נער בן 17 שנורה בידי שוטר תנועה בפריז. בעוד בבירה היה רגוע הלילה ביחס לימים קודמים, התמונות שהגיעו מערים מרכזיות כמו מרסיי או ליון היו עגומות.

Things don’t look great for police in Marseilles pic.twitter.com/rdEM04SIyE — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) June 30, 2023

יותר מ-45 אלף שוטרים היו ערוכים להתמודד עם ההתפרעויות בצרפת. למרות זאת, כלי רכב הוצתו וחנויות נהרסו ונבזזו. הפורעים גם ירו זיקוקים לעבר השוטרים והצליחו לגנוב רובים מחנויות כלי נשק.

"הרפובליקה תנצח, לא המתפרעים", אמר הבוקר שר הפנים של צרפת בפגישה עם בכירי המשטרה. "עצרנו 471 אנשים, המחאה דועכת ביחס לאתמול ואפילו שלשום".

Rioter in France using a shotgun to destroy a CCTV camera pic.twitter.com/tCVsgHfbKS — Visegrád 24 (@visegrad24) June 30, 2023

WATCH: Footage from Marseille on the 4th night of riots across France pic.twitter.com/nnLFHSGspJ — BNO News (@BNONews) June 30, 2023

המהומות בצרפת פרצו בעקבות מותו של צעיר בן 17 ממוצא אלג'יראי ומרוקני, שנורה בידי שוטר תנועה ביום שלישי. מותו, שתועד בוידאו, עורר טענות ארוכות על אלימות משטרתית וגזענות. השוטר שירה בנער טען שפעל מתוך הגנה עצמית והוא הוכנס למעצר זמני.