בדרך למפנה במלחמת אוקראינה: הצבא האוקראיני השיג בימים האחרונים פריצת דרך משמעותית בשדה הקרב, והחל להתקדם בקצב גבוה יותר ביחס לשלושת החודשים של מתקפת הנגד. בתוך כך, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי פיטר הערב (ראשון) את שר הביטחון, אולקסי רזניקוב, בטענה כי משרד הביטחון זקוק ל"גישות חדשות". אלה המהלכים בשדה הקרב וכך קו ההגנה הרוסי נפרץ.

בסוף השבוע אמר ג'ון קירבי, דובר המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן, כי אוקראינה רשמה "התקדמות ניכרת" בפרק זמן של 72 שעות, ולאחרונה גובר הרושם כי בוושינגטון ובמדינות המערב מביעים אופטימיות גוברת בנוגע להתקדמות האוקראינים. לאורך שלושה חודשים התקשה צבא אוקראינה להתקדם ורשם קצב איטי למדי, באופן שגרר ביקורת רבה, באופן גלוי וסמוי, מצד בעלות בריתה של קייב. הכוחות האוקראיניים נתקלו במכשול רוסי עיקש שכלל שדות מוקשים, תעלות, שוחות ומכשולים נוספים – וגבה מהם מחיר יקר בחיי אדם ובאמצעי לחימה.

צבא אוקראינה בקרבות באזור באחמוט | צילום: רויטרס

על פי דיווחים רבים וצילומים מאומתים משדה הקרב, צבא אוקראינה הצליח בשבוע האחרון לחצות את קו ההגנה הראשון והגדול ביותר מבין קווי ההגנה שהקימו הרוסים לאורך החזית הכבושה באורך של כאלף ק"מ. בריגדיר ג'נרל אולכסנדר טרנבסקי, מבכירי המפקדים של צבא אוקראינה בלחימה במחוז זפוריז'יה, אמר בראיון לעיתון "גרדיאן" הבריטי כי כוחותיו פרצו את קו ההגנה הראשון של הרוסים, וכעת הוא מעריך שההתקדמות תהיה מהירה הרבה יותר. לדבריו, הרוסים השקיעו את עיקר המשאבים והמאמצים שלהם בהקמת קו ההגנה הראשון, ופחות בהקמת קו ההגנה השני – שהפך כעת למטרה האוקראינית העיקרית.

לפני כשבועיים שחררו האוקראינים את היישוב הכבוש רובוטין (Robotyne) במחוז זפוריז'יה, וכעת ממשיכים להתקדם דרומה בשני מאמצים מקבילים - לכיוון העיירות ורבוב (Verbove) ונובופרופיבקה (Novoprokopivka). המטרה העיקרית הברורה כעת היא העיר טוקמק (Tokmak), ובהמשך, לאחר שיצליחו לשחרר אותה – מקווים בקייב להמשיך להתקדם לכיוון הערים הכבושות הגדולות מליטופול וברדיאנסק.

המטרה המרכזית של צבא אוקראינה בהתקדמות כוחותיו לכיוון דרום במחוז זפוריז'יה היא לנתק את שטח השליטה הרוסי בין צידו המזרחי, בעיקר באזור חבל דונבאס, ובין צידו המערבי, בעיקר באזור מחוז חרסון ויתר מחוז זפוריז'יה הכבוש. כעת, במקביל לניסיונות של אוקראינה להתקדם דרומה, צפוי גם מאמץ להרחיב את רוחב הבליטה המשוחררת כדי לקדם את תוכנית הניתוק של השטחים הרוסיים אחד מהשני.

Units of the Armed Forces of Ukraine are advancing along a broad front in Zaporizhzhya region, in the Tokmak direction.



The Ukrainians are in direct contact with the main line of Russian defence east of Robotyne. They are through to the second line of defence around Verbove. pic.twitter.com/mNLPQuJEFM — Michael MacKay (@mhmck) September 1, 2023

Ukraine’s progress in the Zaporizhzhia front against the Russians for the last three months.



US government perceived the progress significant since it was able pierce through the heavily fortified defense line of mines, barriers and trenches.



Usually called, “Surovikin line” pic.twitter.com/1V0MRwJEj9 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 2, 2023

השינוי בתמונת המצב בשדה הקרב האוקראיני חל בתקופה האחרונה לאחר שניכר כי בקייב מיקדו את כוחותיהם באזור לחימה ספציפי. לאורך תקופה ממושכת נשמעה במערב ביקורת על קייב כי כוחותיה פזורים על שטח גדול מדי ולא ממוקד. על פי כמה דיווחים, מפקד צבא אוקראינה נפגש לפני כמה שבועות עם מפקד כוח נאט"ו באירופה ומפקד צבא בריטניה, והשניים סייעו לו לדייק את תוכנית הלחימה – מה שייתכן והביא לתוצאות החיוביות לאוקראינה שניתן לראות כעת.

בנוסף, צבא אוקראינה ממשיך להתקדם בקצב איטי גם בלחימה באזור העיר הכבושה באחמוט במחוז דונייצק במזרח אוקראינה. סגנית שר ההגנה האוקראינית האנה מליאר אמרה בשבועות האחרונים בכמה הזדמנויות כי כוחות הצבא הרוסי בעיר מכותרים באופן מעשי.

יחד עם ההתקדמות האוקראינית בבאחמוט ובזפוריז'יה, צבא רוסיה ממשיך לאיים על אזור הערים לימן (מחוז דונייצק) וקופיאנסק (מחוז חארקוב). שתי הערים שוחררו מהכיבוש הרוסי על ידי צבא אוקראינה לפני כשנה, ובתקופה האחרונה ריכזו שם הרוסים כוח של כמאה אלף חיילים, שמאיים לכבוש אותן מחדש. למרות זאת, באוקראינה מבהירים בשבועות האחרונים כי הם מצליחים להחזיק מעמד, וההערכה המרכזית היא שבאמצעות החזית הזאת מנסים במוסקווה לגרום לאוקראינה להסיט כוחות מהלחימה המוצלחת בחזית הדרום ולעצור אותה. המודיעין הבריטי העריך בשבוע שעבר כי על ידי פיצול הכוחות והזירות משיגה אומנם רוסיה הישגים קטנים בלחימה בקופיאנסק, אך מסתכנת בכישלון ההגנה מול מתקפת הנגד בזפוריז'יה.

המהלך המהיר של הקרמלין להשתלט על קבוצת וגנר

לא חלפו שבועיים מאז מותו של מנהיג קבוצת וגנר יבגני פריגוז'ין, וניכר כי בקרמלין פועלים במרץ במטרה להשתלט על היחידה שהנהיג. על פי דיווח ברשת בלומברג מהימים האחרונים, פוטין פועל באופן אקטיבי להשלים את השתלטותה של מוסקווה על היחידה שעד לאחרונה הייתה חברה פרטית – וכעת מקווים בקרמלין להשיג עליה שליטה מלאה.

• 2 sources au Burkina Faso me confirment la venue à Ouagadougou du vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie Yunus Bek Yevkurov pour rencontrer le chef de la junte au pouvoir Ibrahim Traoré.

Des photos circulent sur les chaînes Telegram pro russe en Afrique.… pic.twitter.com/zVghxwz1XE — ✦ Margot Haddad ✦ (@margothaddad) September 1, 2023

Russia IL-62M back to Latakia Syria after the african tour in :



- Bamako Mali

- Ouagadougou Burkina Faso

- Bangui Central African Republic



Russian influence #Wagner #WagnerGroup pic.twitter.com/cd8HgVCMtP — COTAM Fleet & co (@CotamFleet) September 3, 2023

ימים בודדים לאחר מותו של פריגוז'ין בהתרסקות המטוס מצפון-מערב למוסקווה, במה שנראה לרבים כחיסול אפשרי ונקמה על ניסיון המרד ב-24 ביוני, הוציא פוטין צו המורה לכל הכוחות הלוחמים להישבע מחדש למשרד ההגנה הרוסי. ממש במקביל לכך, פעלו בכירי משרד ההגנה הרוסי בכמה מהמדינות העיקריות ברחבי המזרח התיכון ואפריקה שבהן פעילה במיוחד קבוצת וגנר.

Seems like my sources were right.



Russian Deputy Defense Minister Yunus Bek met Faso junta today.



(Cc @LeCamoufleur for camo) https://t.co/eNugUNQAvb pic.twitter.com/8GVcqlQ0mX — Casus Belli (@casusbellii) August 31, 2023

Russian Deputy Defense Minister Yunus-Bek Yevkurov has arrived in Mali.

The Colonel-General continues his African tour. Mali traditionally has friendly relations with Russia. pic.twitter.com/7tM1Wt4vrO — Sprinter (@Sprinter99800) September 2, 2023

היום השלים סגן שר ההגנה הרוסי, יונוס בק-יבקורוב, ביקור נרחב באזורי הפעילות של קבוצת וגנר. סגן השר הוביל משלחת רמת-דרג של משרד ההגנה במוסקווה בסוריה, לוב, בורקינה פאסו, הרפובליקה המרכז-אפריקנית ומאלי. בכל אחת מהמדינות האלה ידוע על פעילות ענפה של קבוצת וגנר בתחומים שונים, והביקורים עשויים ללמד על הכוונה של רוסיה, בהוראתו של פוטין, למלא מיידית את החלל שנוצר עם מותו של מנהיג היחידה.