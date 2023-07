יותר מ-700 בני אדם נעצרו הלילה (בין שבת לראשון) ברחבי צרפת, בלילה חמישי של מהומות אלימות ונרחבות במחאה על מותו של נהאל, נער בן 17 ממוצא צפון-אפריקני בעימות עם שוטר מקומי. הרשויות בצרפת טענו הבוקר כי חלה רגיעה מסוימת בעוצמת ההפגנות, לאחר ההלוויה של נהאל אתמול וריבוי השוטרים וכוחות הביטחון ברחובות. ד"ר דינה ליסננסקי, מומחית לאיסלאם באירופה, מרצה במרכז האקדמי שלם ואוניברסיטת תל אביב, מסבירה בשיחה עם N12 על הפרופיל של המתפרעים, והמצוקה שמובילה מהגרים רבים לרחובות.

⚠️ #FRANCE A further step has been taken in the violence. The home of the mayor of L'Haÿ-les-Roses was attacked with a ram car. He was absent. His wife was injured trying to get her 5 & 7 y.o. children to safety. As they fled, they came under… pic.twitter.com/1y9FM1i3c0