כמיטב המסורת, מנהיגי העולם שלחו היום (שישי) את איחוליהם לעם היהודי כולו ולקהילות היהודיות בארצותיהם לרגל ראש השנה החדשה. בין המברכים, נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן שכתב כי "אף פעם לא מאוחר מדי לשנות ולהתחיל מחדש", וראש ממשלת ממשלת בריטניה רישי סונאק, שהתייחס לאנטישמיות כלפי יהודים במדינתו והבטיח לעמוד לצידם.

נשיא ארצות הברית ביידן פרסם איגרת ברכה שבה כתב כי בעוד שתקופה זו בשנה מאופיינת בחשבון נפש ובכפרה, השנה החדשה מביאה עמה תקווה להתחלה חדשה. "למעשינו יש את הכוח לשנות את איזון הגורל שלנו, האומה שלנו ועולמנו", כתב.

Jill and I extend our warmest wishes to all those celebrating Rosh Hashanah in the United States, Israel, and around the world.



May we all be inscribed in the Book of Life. And may it be a happy, healthy, and sweet New Year.



Shana Tovah U’Metukah. pic.twitter.com/r3RBCgrTJo