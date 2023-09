צבא אוקראינה ביצע אתמול (שישי) מתקפה מסיבית נגד מטה צי הים השחור של צבא רוסיה בעיר סבסטופול שבחצי האי קרים. הבוקר טוענים בצבא האוקראיני כי לפחות תשעה קצינים רוסים נהרגו במתקפה, בהם גם מפקד בכיר מאוד בצבא הרוסי.

בשעות הצוהריים אתמול פגעו כמה טילים ארוכי-טווח של צבא אוקראינה במפקדת צי הים השחור, ותיעודים רבים שפורסמו ברשתות החברתיות הראו שנגרם בתקיפה נזק כבד מאוד. קירילו בודאנוב, ראש המודיעין הצבאי של אוקראינה, אמר הלילה בריאיון כי תשעה קצינים רוסים נהרגו - דיווח שלא קיבל אישור רשמי של משרד ההגנה הרוסי.

לטענתו, בין ההרוגים קולונל ג'נרל אלכסנדר רומנצ'וק, מפקד מערך ההגנה של צבא רוסיה במחוז זפוריז'יה. רומנצ'וק מופקד על כלל מערך ההגנה של צבא רוסיה מול מתקפת הנגד של צבא אוקראינה, שמהווה כעת את החזית העיקרית בלחימה. בודאנוב הבהיר כי אין לו מידע אם בתקיפה נהרג גם מפקד צי הים השחור הרוסי, אדמירל ויקטור סוקולוב. הוא הוסיף שגם לוטנט ג'נרל אולג צקוב, מפקד בכיר נוסף בחזית הדרום של צבא רוסיה באוקראינה, נהרג בהפצצה.

העובדה כי הכוחות האוקראיניים הצליחו לפגוע בצורה כה מדויקת במטה צי הים השחור, ולגרום נזק כה כבד לפיקוד הבכיר בצבא הרוסי, מעידה עד כמה היה מדובר במודיעין מדויק. בנוסף, גם העובדה כי מלבד מבנה הצי לא נפגע שום מבנה אזרחי בסביבתו מעידה על איכות התקיפה.

