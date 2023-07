מתקפת הנגד של צבא אוקראינה ממשיכה להתקדם, עם הצלחות בשלוש חזיתות שונות בלחימה. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אישר אמש (ראשון), במרומז, כי קייב עומדת מאחורי מתקפת המל"טים אתמול במוסקווה. דבריו של זלנסקי מגיעים לאחר שבכיר במוסקווה איים, שוב, כי רוסיה עשויה להשתמש בנשק גרעיני נגד אוקראינה.

הלחימה במחוז לוגנסק

Footage from the Svatove direction. Ukrainian units going forward near Tverdokhlibove, running into Russian fortifications. It is now known that Novojehorivka, which is directly east of Tverdokhlibove was mostly retaken.. In this particular attack, 10 Russians reportedly died. pic.twitter.com/sD9TjRAdgs