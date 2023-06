ברוסיה ובאוקראינה ממשיכים בחילופי ההאשמות בנוגע לאחריות לפיצוץ הסכר בתחנת הכוח ההידרואלקטרית בנובה קחובקה שבמחוז חרסון הלילה (בין שני לשלישי). בשעות שחלפו מאז הפיצוץ הדרמטי נרשמו הצפות חמורות באזורים שונים בחרסון, שהשליטה בו מתחלקת בין רוסיה ואוקראינה משתי גדות נהר הדנייפר.

ההערכה היא שיותר מ-20 אלף בני אדם נמצאים באזורים החשופים לסכנת הצפה חמורה, בעשרות יישובים שונים. סוכנות הידיעות הרוסית טאסס דיווחה שהחל פינויים של תושבים רבים, ושגובה המים עלה ביותר מ-10 מטרים. כלי התקשורת הרוסיים מדווחים שגובה המים אף צפוי להוסיף ולעלות.

גם בצד האוקראיני, בגדה המערבית של הנהר, נרשמו שיטפונות כבדים, ואזורים רבים כוסו בתוך זמן קצר במים. גם בגזרה זו החל פינוי של קרוב ל-16 אלף תושבים. רק בחודש נובמבר זכו תושבי חרסון האוקראינים לנחת ושמחה – לאחר שהצבא האוקראיני הצליח לשחרר אותם מידי הכיבוש הרוסי. למרות הבהילות לפינוי אזרחים רבים מהעיר חרסון – הרשויות באוקראינה מדווחות כי גם בשעות האחרונות הרוסים ממשיכים להפגיז את האזור ומקשים על פינוי האזרחים.

תחנת הכוח ההידרו-אלקטרית בנובה קחובקה כוסתה לחלוטין במים

בינתיים, באוקראינה הודיעו כי תחנת הכוח ההידרואלקטרית בנובה קחובקה הושמדה לחלוטין. בכל הנוגע לנעשה בתחנת הכוח הגרעינית בזפוריז'יה, הגדולה ביותר באירופה, ניכר כי לפי שעה אין חשש לסכנה גרעינית מיידית. חברת האנרגיה האוקראינית "אנרגואטום" הודיעה כי בשלב זה המאגר המיועד לקירור הפעילות הגרעינית בתחנה מלא לגמרי, ואין חשש שהמים בו יגמרו בקרוב.

הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית הודיעה כי פקחי הסוכנות "עוקבים מקרוב" אחר הסיטואציה בתחנת הכוח, ואין חשש לאיום גרעיני בטווח הזמן הקצר. זמן קצר לאחר פיצוץ הסכר כבר הופסקה פעילות ששת הכורים הגרעיניים בתחנת הכוח, אולם עדיין יש צורך במאות אלפי גלונים של מים במטרה למנוע התחמממות והתפרצות של מוטות הדלק הגרעיני שנמצאים שם.

למרות שברוסיה מאשימים את אוקראינה, וטוענים כי משגר רקטות של הצבא האוקראיני אחראי לפיצוץ בסכר, באירופה כבר מצטרפים לקייב ומפנים אצבע מאשימה לעברה של מוסקווה. שארל מישל, נשיא מועצת האיחוד האירופי, אמר כי פגיעה במתקני תשתית אזרחיים היא פשע מלחמה – ורוסיה ושלוחיה יישאו באחריות לכך.

I made a short movie here using @planet imagery.



You can see that the road, which runs over the dam, was washed away between 2-3 June. That indicates to me that there were structural issues at the facility before whatever happened today. pic.twitter.com/0konHd77Jr